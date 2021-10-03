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الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر بسبب منخفض جوي

منذ ساعة
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الدفاع المدني يدعو لتوخي الحذر بسبب منخفض جوي

الرياض (صدى):

دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد، بتوقع تأثر أجواء المملكة بمنخفض جوي يتسبب في حالة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

ويبدأ ذلك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة القادم على مناطق "الرياض ، والمنطقة الشرقية ، وعسير ، ونجران ، ومكة المكرمة" يصاحبها رياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وستتأثر المنطقة الشرقية يومي الاثنين والثلاثاء القادم بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويمتد التأثير يومي الثلاثاء والأربعاء على أجزاء من منطقة الرياض، ويتوقع أن تتأثر مناطق عسير ونجران ومكة المكرمة بأمطار متوسطة في مجملها في يومي الأربعاء والخميس.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

الدفاع المدني
الأرصاد
الأمطار الغزيرة
أمطار رعدية
منخفض جوي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135433
منذ ساعة
الله يستر على الجميع ويحفظنا بحرزه المكين .. آمين ..

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب من حلف عليك ما تتزَجين
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عبدالله
طيب ماهو العلاج يا دكتور؟
ابوبدر
هي بعد باين عليه انه عجوز وناظروا وجهه تقول وجه هامور خدوده ولحم رقبته متدلدل
عبدالله
هههههه فات القطار يا ولية

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