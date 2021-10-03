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جندي الله ستر عليه من البرق
منذ ساعة
721
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135422
منذ 41 دقيقة
الحمد لله على السلامه ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صـــــــــــــــــــــــــــــــححححـح .. .. اختنا لست محرومه دخلت الموضوع ابي اعلق ، بس شفت تعليقك قلت لا تعليق بعد تعليقك ..
عندما يغيب المساء
يا دافع البلاء ابليس وعياله جالسين في وجهها
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم ، اللهم لطفك في عبادك يارب يالطيف .. آمين ..
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