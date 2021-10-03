نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

صورة نادرة للملك فهد بالزي الرسمي في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية

منذ 3 أيام
38996
1
صورة نادرة للملك فهد بالزي الرسمي في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية

الرياض (صدى):
وثقت صورة تاريخية نادرة ظهور الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - ، بالزي الرسمي خلال حفل تتويج الملكة اليزابيث الثانية.

وظهر "الملك فهد" متشحًا بوسام نيشان النيل ووسام الاستحقاق السوري عام 1372هــ الموافق 1953م.

وناب الملك فهد عن والده "الملك عبدالعزيز آل سعود" في لقاءات زعماء القبائل وينتدبه لبعض المهام عندما لمس فيه النضج المبكر والاستعداد الذي يؤهله لتمثيل المملكة وذلك من خلال إشراكه في العديد من وفود المملكة.

وتتضمن هذه المشاركات اجتماع إنشاء هيئة الأمم المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في أبريل عام 1945، و ترأس كذالك وفد المملكة الرسمي المشارك في احتفالات تتويج الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عام 1953.

 

الملك عبدالعزيز
الملك فهد
الزي الرسمي
تتويج الملكة إليزابيث الثانية
تمثيل المملكة
وفود المملكة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83277
منذ 25 دقيقة
الله المستعان

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو نضال
هي ما تبيك مافيه في يالبلد الا هذا الولد ولك شو عامل بحالك عانل نيخرة بنفسك شو يعني رفضت ففي الناس ابدال وفي الترك...
أبوخالد-أبها.
رحمهما الله .. وجبر مصاب اهلهما .. ليت المحرر اورد سبب الحادث هل هو بسبب منعظف حاد يجب اصلاحه او بسبب سرعتهما .. او...
زائر
ترى فك وتركيب سلاح وسهل جدا وما يحتاج ان نسوي من ذا انجاز
أبوخالد-أبها.
ليه مايفتح شركه .. ويسوي لها فروع .. مادام انه يعمل لوجه الله كما يقول خدمات مجانيه ويسميها : شركة التيس المستعار للخدمات التحليليه...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

أخر الأخبار

سعر و مواصفات إنفينيتي Q50 موديل 2022
سعر و مواصفات إنفينيتي Q50 موديل 2022
منذ 34 دقيقة 1358
بالصور.. اتحاد الريشة يختتم دورة المدربين
بالصور.. اتحاد الريشة يختتم دورة المدربين
منذ 38 دقيقة 1494
وزير الطاقة: من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%
وزير الطاقة: من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%
منذ 49 دقيقة 1491
وزارة العدل: 28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال العام الجاري
وزارة العدل: 28 ألف عملية إفراغ عقاري إلكتروني خلال العام الجاري
منذ 58 دقيقة 1438
بالفيديو.. مواطنة تلفت أنظار زوار معرض الصقور والصيد بفك وتركيب الأسلحة
بالفيديو.. مواطنة تلفت أنظار زوار معرض الصقور والصيد بفك وتركيب الأسلحة
منذ ساعة 1753
وزير التعليم يكريم 49 طالباً وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية
وزير التعليم يكريم 49 طالباً وطالبة حصلوا على 107 جوائز عالمية
منذ ساعة 1592
الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول في منطقتين
الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول في منطقتين
منذ ساعة 1813
قصة رشيد بن ليلى الذي تحول من تاجر سلاح إلى أبرز رجال الملك عبدالعزيز المخلصين
قصة رشيد بن ليلى الذي تحول من تاجر سلاح إلى أبرز رجال الملك عبدالعزيز المخلصين
منذ ساعة 13225
الأمير سطام بن خالد يرد على تبرير "المالكي" لإعدام صدام حسين بعيد الأضحى
الأمير سطام بن خالد يرد على تبرير "المالكي" لإعدام صدام حسين بعيد الأضحى
منذ ساعة 13960
بالفيديو..رئيس سيمنس: يمثل اقتصاد الهيدروجين إمكانات وفرص هائلة للمملكة
بالفيديو..رئيس سيمنس: يمثل اقتصاد الهيدروجين إمكانات وفرص هائلة للمملكة
منذ ساعة 1498