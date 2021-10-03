صورة نادرة للملك فهد بالزي الرسمي في حفل تتويج الملكة إليزابيث الثانية

الرياض (صدى):
وثقت صورة تاريخية نادرة ظهور الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله - ، بالزي الرسمي خلال حفل تتويج الملكة اليزابيث الثانية.
وظهر "الملك فهد" متشحًا بوسام نيشان النيل ووسام الاستحقاق السوري عام 1372هــ الموافق 1953م.
وناب الملك فهد عن والده "الملك عبدالعزيز آل سعود" في لقاءات زعماء القبائل وينتدبه لبعض المهام عندما لمس فيه النضج المبكر والاستعداد الذي يؤهله لتمثيل المملكة وذلك من خلال إشراكه في العديد من وفود المملكة.
وتتضمن هذه المشاركات اجتماع إنشاء هيئة الأمم المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في أبريل عام 1945، و ترأس كذالك وفد المملكة الرسمي المشارك في احتفالات تتويج الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عام 1953.