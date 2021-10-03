"قانونية": شرط النقاب ورفضه للوظيفة تمييز ومخالف للنظام

الرياض (صدى):
أوضحت المستشارة القانونية غادة العيدي أن شرط النقاب للوظيفة يعتبر تمييز ومخالف للنظام ويجب الإبلاغ عنه أيضًا.
وجاء ذلك ردًا على تساؤل "متابعة" لها على "سناب شات" مفاده: "تقدمت لوظيفة بمنشأة وبعد المقابلة أرسلوا لي فورم مقاسات عباية للزي الرسمي ومكتوب يمنع لبس النقاب.. بلغوني إنه شرط الوظيفة كشف الوجه، هل مسموح أو مخالف ؟".
وردت "غادة" قائلة: "كل وظيفة لها متطلبات ومعايير مثل شهادات – قدرات – خبرات – عمر معين، أما شرط كشف الوجه أو لبس نقاب أو يكون جنس معين لشغل وظيفة معينة يدخل ضمن التمييز يمنعه النظام".
وأضافت: "الجواب نعم مخالف للنظام وبلغوا عنه".