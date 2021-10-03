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"قانونية": شرط النقاب ورفضه للوظيفة تمييز ومخالف للنظام

منذ 42 دقيقة
1247
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"قانونية": شرط النقاب ورفضه للوظيفة تمييز ومخالف للنظام

الرياض (صدى):
أوضحت المستشارة القانونية غادة العيدي أن شرط النقاب للوظيفة يعتبر تمييز ومخالف للنظام ويجب الإبلاغ عنه أيضًا.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل "متابعة" لها على "سناب شات" مفاده: "تقدمت لوظيفة بمنشأة وبعد المقابلة أرسلوا لي فورم مقاسات عباية للزي الرسمي ومكتوب يمنع لبس النقاب.. بلغوني إنه شرط الوظيفة كشف الوجه، هل مسموح أو مخالف ؟".

وردت "غادة" قائلة: "كل وظيفة لها متطلبات ومعايير مثل شهادات – قدرات – خبرات – عمر معين، أما شرط كشف الوجه أو لبس نقاب أو يكون جنس معين لشغل وظيفة معينة يدخل ضمن التمييز يمنعه النظام".

وأضافت: "الجواب نعم مخالف للنظام وبلغوا عنه".

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شرط كشف الوجه للوظيفة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83229
منذ 25 دقيقة
الله المستعان

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صـــــــــــــــــــــــــــــــححححـح .. .. اختنا لست محرومه دخلت الموضوع ابي اعلق ، بس شفت تعليقك قلت لا تعليق بعد تعليقك ..
عندما يغيب المساء
يا دافع البلاء ابليس وعياله جالسين في وجهها
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم ، اللهم لطفك في عبادك يارب يالطيف .. آمين ..

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