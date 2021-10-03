إلهام شاهين تفاجئ جمهورها:"أنا ممكن أتجوز في أي وقت"

القاهرة (صدى):
فاجأت الفنانة المصرية إلهام شاهين، جمهورها بأنها من الممكن أن تتزوج في أي وقت، مبررة بأنه لا يوجد عمر معيّن يربط المرأة بإقدامها على الزواج.
وأشارت إلهام شاهين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، إلى أن الزواج ليس بمفهومه لدى البعض ولكنه يكون ونسًا بين الزوجين وخاصة في المراحل المتقدمة من العمر.
وأوضحت:"أنا ممكن أتجوز في أي وقت، ممكن الست تتجوز لأي سن في الدنيا ما دام هتتجوز حد مناسب لسنها".
وتابعت:" الناس لما بتكبر بتبقى محتاجة الونس، ويلاقوا الشريك اللي يتعكزوا بيه على بعض،وأنا عن نفسي ممكن أتجوز في أي وقت".