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إلهام شاهين تفاجئ جمهورها:"أنا ممكن أتجوز في أي وقت"

منذ ساعة
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إلهام شاهين تفاجئ جمهورها:"أنا ممكن أتجوز في أي وقت"

القاهرة (صدى):
فاجأت الفنانة المصرية إلهام شاهين، جمهورها بأنها من الممكن أن تتزوج في أي وقت، مبررة بأنه لا يوجد عمر معيّن يربط المرأة بإقدامها على الزواج.

وأشارت إلهام شاهين، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، إلى أن الزواج ليس بمفهومه لدى البعض ولكنه يكون ونسًا بين الزوجين وخاصة في المراحل المتقدمة من العمر.

وأوضحت:"أنا ممكن أتجوز في أي وقت، ممكن الست تتجوز لأي سن في الدنيا ما دام هتتجوز حد مناسب لسنها".

وتابعت:" الناس لما بتكبر بتبقى محتاجة الونس، ويلاقوا الشريك اللي يتعكزوا بيه على بعض،وأنا عن نفسي ممكن أتجوز في أي وقت".

 

 

الزواج
إلهام شاهين
العمر
مراحل
الزوجين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135433
منذ ساعة
متعوده دايماااااً ...
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 212
منذ 35 دقيقة
هههههه
فات القطار يا ولية
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83231
منذ 22 دقيقة
طيب من حلف عليك ما تتزَجين

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
طيب من حلف عليك ما تتزَجين
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عبدالله
طيب ماهو العلاج يا دكتور؟
ابوبدر
هي بعد باين عليه انه عجوز وناظروا وجهه تقول وجه هامور خدوده ولحم رقبته متدلدل
عبدالله
هههههه فات القطار يا ولية

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