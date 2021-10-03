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جنود ضاعت علومهم

منذ 4 ساعات
1132
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135433
منذ ساعة
ههههههههههههههههه اقشر من جنود .. خيبكم الله ..

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عندما يغيب المساء
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هههههه فات القطار يا ولية

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