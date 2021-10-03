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الأمير الوليد بن بدر يوضح حقيقة إبعاد حسين عبدالغني عن النصر

منذ 52 دقيقة
1589
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الأمير الوليد بن بدر يوضح حقيقة إبعاد حسين عبدالغني عن النصر

ماجد محمد (صدى):
أكد العضو الذهبي بنادي النصر، الأمير الوليد بن بدر بن سعود، على تمسكه بالمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حسين عبدالغني.

وجاء ذلك ردًا من العضو الذهبي بنادي النصر،على مشجع نصراوي طالبه بالتدخل لإبعاد المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي حسين عبدالغني عن منصبه.

وقال إنه لا يستطيع تنفيذ هذا الطلب لسببين؛ أولهما وجود إدارة بالنادي على علم وأكثر اطلاعًا على جميع الأمور، لذا فهي أدرى بمَن هو الأقدر والأجدر لتنفيذ توجهاتها.

وأضاف أن السبب الثاني هو قناعته بإخلاص الكابتن حسين عبدالغني، وحبه للعمل وسعيه الدؤوب لرفعة نادي النصر.

النصر
حسين عبدالغني
عبدالغني
الوليد بن سعود

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2704
منذ 3 دقائق
ههههههه الله لا يغير عليكم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي مقلعه ..
ع. س. ع
ههههههه الله لا يغير عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..

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