اعترافات مثيرة لقاتل عروسه في ليلة الزفاف:"أجبروني على الزواج منها"

القاهرة (صدى):
اعترف شاب مصري بقتل عروسه. في ليلة زفافهما بنحو 15 طعنة بسكين وتركها جثة هامدة في إحدى المحافظات المصرية، بسبب إجباره على الزواج منها وترك الفتاة التي يحبها.
وأوضح المتهم خلال التحقيقات، أنه أخفى السكين والهاتف المحمول الخاص بالضحية بعد تنفيذ جريمته البشعة، لافتا إلى أنه استدرج العروس من منزلها بعد مكالمة تليفون وطلب مقابلتها بجوار منزلها وتعدي عليها بعدة طعنات وهرب وسرق تليفونها المحمول.
وأشار المتهم، إلى أنه بعد غيابها شارك في البحث عنها مع أهلها وأسرتها، ولما عثروا عليها تم نقلها للمستشفى لإنقاذها ليبعد الشك عن نفسه.