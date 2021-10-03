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تحذيرات من استمرار تأثيرات إعصار شاهين في عمان

منذ 3 ساعات
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تحذيرات من استمرار تأثيرات إعصار شاهين في عمان

مسقط (صدى):
كشفت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، اليوم الأحد، أنه تستمر التأثيرات المباشرة للاعصار المداري شاهين على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدا حيث بلغت أعلى كمية أمطار مسجلة ( مسقط 171 ملم ، العامرات 135.8ملم ).

وقالت الهيئة، أنه توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداری شاهین حاليا على دائرة عرض24.1 درجة شمالا وخط طول 58.3 درجة شرقا، ويستمر في حرکته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة، ويبعد مركز الإعصار المداري حوالي (65 كم عن محافظة مسقط و110 كم عن ولاية المصنعة و 190 كم عن ولاية صحار) وتقدر سرعة الرياح حول المركز ب 65 إلى 75 عقدة ( 120- 139 كم/ساعة).

ومن المحتمل أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا مصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة خلال اليوم في حين تبدأ محافظة شمال الباطنة بالتأثر خلال الساعات القادمة برياح شديدة السرعة ( 45 إلى 65 عقدة) وأمطار غزيرة جدا ( 200 إلى 500 ملم) في حين تتاثر محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية من مساء اليوم برياح شديدة السرعة ( 40 إلى 50 عقدة) وأمطار غزيرة جدا ( 100 إلى 300 ملم ) قد تكون رعدية تؤدي إلى فيضان الأودية وقد تتاثر محافظات مسندم وشمال وجنوب الشرقية بأمطار متفاوتة الغزارة ( 30 إلى 70 ملم ).

وأفادت الهيئة، أنه من المحتمل عبور مركز الحالة المدارية بين ولايتي المصنعة وصحار مساء اليوم ما بين الساعة السادسة والعاشرة مساء، ويكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم ويقتر ارتفاع الموج 8-12 متر، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2 -3 أمتار)، فيما تهيب هيئة الطيران المدني العماني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

 

 

سلطنة عمان
هيئة الطيران المدني
الأمطار
إعصار شاهين

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135413
منذ 12 دقيقة
الله يستر على الاجواد .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينهم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي مقلعه ..
ع. س. ع
ههههههه الله لا يغير عليكم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مااشي ..

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