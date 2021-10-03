أصالة لمنتقدي زواجها: قمت من حزن كبير لفرح كبير

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة السّورية أصالة نصري، أنها أصبحت سعيدة في حياتها بعد زواجها، وذلك ردًا على منتقدي زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.
وقالت أصالة: "أنا قمت من حزن كبير لفرح كبير"، مضيفة: "أنا سعيدة.. في أحلى من إنه نكون سعداء.. إحنا خلقنا لنعيش.. وأنا بحبّ أعيش..بحبّ الحياة.. ما بدي موت قبل الموت.. كل يوم بالنسبة اللي هو حياة لازم عيشها من أولها لآخرها.. انفصلت عنها فترة طويلة من الزمن.. بدي أرجع للحياة ورجعت".
وأضافت الفنانة السورية، ردًا على الانتقادات التي طالتها بعد زواجها من فائق حسن: "عندهم حق.. اللي بده يغار عنده حق.. اللي بده شوي يزعل عنده حق.. هي خطوة مش سهلة إنك ترجعي تقومي.. ما رح قلك من الموت.. بس قمت من حزن كبير.. من حزن كبير لفرح كبير الحمد الله".