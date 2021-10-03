فيديو يكشف حركة ‎إعصار شاهين خلال الساعات القادمة

مسقط (صدى):
نشر الخبير الفلكي خالد الزعاق فيديو يوثق حركة إعصار شاهين خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة.
وأوضح الفيديو أن مركز الأعصار يبعد قرابة 50 كلم عن سواحل مسقط سلطنة عمان والكتل الماطرة ذات العصف ستؤثر على ولايات شمال وجنوب الباطنة وسيدخل اليابسة بين السويق و صحار .
وفي وقت سابق، أصدرت هيئة الطيران المدني العُماني التحذير رقم ٤ حول إعصار شاهين، مؤكدة أن مركز الإعصار شاهين يبعد 80 كيلو متر عن محافظة مسقط.
وذكر التحذير الأخير أن صور الأقمار الإصطناعية أظهرت تحرك إعصار شاهين نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، مشيرا إلى أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 135 كلم بالساعة.