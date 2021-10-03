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وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

منذ 7 ساعات
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وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير خارجية فرنسا يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الرياض (صدى):
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، بالإضافة الى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17853
منذ ساعة
بالله عليك لا تتأمل وتتعشم في فرنسا خلاف ما تأمله هي في المنطقة العربية بحسب تقسيمات المصالح الغربية العليا

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