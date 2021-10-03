بالفيديو.. انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العليا للأمن الصناعي، عن تنظم الهيئة العليا للأمن الصناعي بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين "المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر" في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.
ويأتي ذلك خلال الفترة من 3 - 6 أكتوبر 2021م.ضمن جهود الهيئة العليا للأمن الصناعي لدعم مفهوم السلامة الصناعية ومنع الخسائر في المرافق الحيوية للمملكة، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.
ويرتكز على تطوير وحوكمة الجوانب الفنية للسلامة وتطوير المعايير وإجراءات التشغيل الآمنة، والالتزام بالقيام بالأعمال، وفقا لأفضل الممارسات.
وستستقطب الهيئة العليا للأمن الصناعي المتخصصين، وتوفر برامج تدريبية متخصصة، ومعرضًا مصاحبًا للمؤتمر، يضم عددًا من كبريات الشركات في هذا المجال.