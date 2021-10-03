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بالفيديو.. انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية

منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العليا للأمن الصناعي، عن تنظم الهيئة العليا للأمن الصناعي بالتعاون والتنسيق مع شركائها المحليين والدوليين "المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر" في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

ويأتي ذلك خلال الفترة من 3 - 6 أكتوبر 2021م.ضمن جهود الهيئة العليا للأمن الصناعي لدعم مفهوم السلامة الصناعية ومنع الخسائر في المرافق الحيوية للمملكة، تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.

ويرتكز على تطوير وحوكمة الجوانب الفنية للسلامة وتطوير المعايير وإجراءات التشغيل الآمنة، والالتزام بالقيام بالأعمال، وفقا لأفضل الممارسات.

وستستقطب الهيئة العليا للأمن الصناعي المتخصصين، وتوفر برامج تدريبية متخصصة، ومعرضًا مصاحبًا للمؤتمر، يضم عددًا من كبريات الشركات في هذا المجال.

الرياض
الأمن الصناعي
السلامة الصناعية
المرافق الحيوية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17857
منذ ساعة
هذا أمير الداخلية لأجله المساحة كلها راحة والمسافة مريحة والأجواء كلها مجال خصب للاستجمام

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صـــــــــــــــــــــــــــــــححححـح .. .. اختنا لست محرومه دخلت الموضوع ابي اعلق ، بس شفت تعليقك قلت لا تعليق بعد تعليقك ..
عندما يغيب المساء
يا دافع البلاء ابليس وعياله جالسين في وجهها
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم ، اللهم لطفك في عبادك يارب يالطيف .. آمين ..

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