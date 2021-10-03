فوائد صحية لدهن الجسم بزيت الزيتون قبل النوم

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يساعد استخدام زيت الزيتون على تقليل الألم وتقوية المفاصل وتحسين المرونة وله فوائد علاجية وجمالية عديدة إلى جانب قيمته الغذائية العالية.
وأوضح موقع "nuvooliveoil" أن دهن الجسم بزيت الزيتون قبل النوم له فوائد كثيرة وأبرزها مايلي؛
الاسترخاء وتقليل الالتهابات
يقلل زيت الزيتون الالتهابات اليومية المزعجة والتي تمنع الشعور بالراحة عند النوم، ويعان معظم الناس من هذه الالتهابات، سواء أكان الشخص يمارس عملا شاقا طوال اليوم، أو يمارس رياضة، فجميعها أسباب لأشكال مختلفة من الالتهابات، وينصح الخبراء بإضافة زيت الزيتون للأطعمة الطازجة وتناولها قبل النوم لأولئك الذين يعانون من الأرق والراغبين في زيادة الشعور بالراحة طوال الليل.
توازن نسبة السكر
يساعد زيت الزيتون على توازن نسبة السكر بشكل طبيعي، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى من المتوسط، ذلك لأن ارتفاع نسبة السكر في الدم يعد شكلاً من أشكال ضيق الأوعية وإثارة معدل ضربات القلب، ولأن زيت الزيتون يعالج تلك المشكلة كما سبق وذكرنا، فهو يساعد في مواجهة هذا التحدي.
إزالة الجذور الحرة
يزيل زيت الزيتون عالي الجودة ما يعرف بالجذور الحرة من الجسم بشكل طبيعي، لأن زيت الزيتون الطبيعي يحتوي على مواد مضادة للأكسدة.
زيادة قوة التحمل
يقوم الرياضيون بتناول زيت الزيتون قبل التمرين لإنعاش أجسادهم حيث يعزز القدرة على التحمل وشحن الطاقة اللازمة لأداء التمارين، وبعد التمارين وقبل النوم يساعد زيت الزيتون على تحفيز الاسترخاء لأنه ينظف الجسم من الجذور الحرة.