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الخيل حاسهم حوس
منذ ساعة
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135407
منذ 45 دقيقة
ماهو بسيط هاالبغل ..
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أحدث التعليقات
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
شبيه صويحبي
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
فقراوي تائب
تستاهل الخرقه
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