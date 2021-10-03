السماح لمن هم أقل من 18 سنة بالمغادرة للبحرين

المنامة (صدى):
كشفت مصادر، اليوم الأحد، أنه تم السماح لمن هم أقل من 18 سنة بالمغادرة لدولة البحرين، لافتة إلى أنه من عمر 12 سنة فما فوق يشترط وجود جرعتين.
وأشارت المصادر، أن أقل من 12 يشترط تأمين طبي، بحسب صحيفة "اليوم"، بينما قررت وزارة الداخلية في وقت سابق، أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى البحرين وفق عدد من الاشتراطات.
ويعد من بين الاشتراطات أن يكون المسافرون ممن تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، وأن تكون حالتهم الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّنًا ، أكمل جرعات لقاح "كوفيد 19" أو محصّنًا متعافي، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة.