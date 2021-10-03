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المملكة تنوي خفض أسعار بيع النفط المتجه إلى آسيا

منذ ساعة
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المملكة تنوي خفض أسعار بيع النفط المتجه إلى آسيا

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن المملكة قد تخفض أسعار الخام لشهر نوفمبر للعملاء في آسيا على الرغم من أن معايير الشرق الأوسط سجلت انخفاضاً أوسع نطاقاً هذا الشهر.

وأضافت المصادر أن أسعار الخام العربي الخفيف قد ينخفض ​​بمقدار 20 سنتاً للبرميل، بينما قد يشهد الخام العربي الوسيط، والعربي الثقيل تخفيضات أكبر في الأسعار، بحسب الرياض.

وأكدت مصادر بصناعة النفط أن المملكة عادة ما تحدد الأسعار بناءً على التغيير الشهري في هيكل السوق القياسي في دبي، لأنها خفضت بالفعل أسعار أكتوبر، ومن بين المشاركين السبعة في مسح لرويترز توقع خمسة أن ينخفض ​​سعر البيع الرسمي لشهر نوفمبر للخام العربي الخفيف 20 سنتاً. وقالوا: إنه إذا حددت المملكة الأسعار بناءً على صيغتها، فسيتعين عليها خفضها بنسبة 70-80 سنتًا.

وكانت أرامكو السعودية قد خفضت في سبتمبر أسعار النفط الخام المتجه إلى آسيا لأكتوبر بمقدار 1 إلى 1.30 دولار للبرميل، وهو ما يتجاوز بكثير الانخفاض الشهري في فارق النقد / الورق في دبي الذي انخفض بمقدار 13 سنتًا للبرميل في سبتمبر، وفقًا لبيانات بلاتس.

المملكة
النفط
أسعار
آسيا
بيع

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135407
منذ 45 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
شبيه صويحبي
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
فقراوي تائب
تستاهل الخرقه

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