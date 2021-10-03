بالفيديو.. لحظة انجراف مركبة ومجموعة أشخاص بشكل صادم بسبب إعصار شاهين بعمان

مسقط (صدى):
وثق مقطع فيديو، الأضرار الناجمة عن إعصار شاهين المداري الذي ضرب سلطنة عمان؛ حيث كشف عن لحظة انجراف مركبة ومجموعة من الأشخاص بسبب السيول التي نتجت عن الإعصار.
وأظهر فيديو آخر، انهيار جبلي في الوطنية بسلطنة عمان نتيجة التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين، فضلًا عن جريان وادي بوشر بغزارة، فيما تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.
وأعلن المركز الوطني العماني لإدارة الحالات الطارئة، عن قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسيسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية حتى مرور الإعصار شاهين وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط.
وكشف قطاع الخدمات الأساسية، عن فصل التيار الكهربائي احترازيا عن محطة السيب الفرعية لتوزيع الكهرباء، وسيؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بنادي السيب ووادي اللوامي.
وأشار إلى قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى ٥٠٠ ملم وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.