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بالفيديو.. لحظة انجراف مركبة ومجموعة أشخاص بشكل صادم بسبب إعصار شاهين بعمان

منذ 23 دقيقة
1475
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بالفيديو.. لحظة انجراف مركبة ومجموعة أشخاص بشكل صادم بسبب إعصار شاهين بعمان

مسقط (صدى):
وثق مقطع فيديو، الأضرار الناجمة عن إعصار شاهين المداري الذي ضرب سلطنة عمان؛ حيث كشف عن لحظة انجراف مركبة ومجموعة من الأشخاص بسبب السيول التي نتجت عن الإعصار.

وأظهر فيديو آخر، انهيار جبلي في الوطنية بسلطنة عمان نتيجة التأثيرات المباشرة لإعصار شاهين، فضلًا عن جريان وادي بوشر بغزارة، فيما تم تسجيل حالتي فقدان أحدهما لطفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

وأعلن ‏المركز الوطني العماني لإدارة الحالات الطارئة، عن قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسيسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية حتى مرور الإعصار شاهين وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط.

وكشف ‏قطاع الخدمات الأساسية، عن فصل التيار الكهربائي احترازيا عن محطة السيب الفرعية لتوزيع الكهرباء، وسيؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المحيطة بنادي السيب ووادي اللوامي.

وأشار إلى ‏قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة والتي قد تصل إلى ٥٠٠ ملم وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.

الحركة المرورية
انجراف مركبة
إعصار شاهين
انهيار جبلي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135389
منذ 9 دقائق
سبحان الله ..

... اللهم الطف بحال الاجواد .. آمين ..

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أحدث التعليقات

.........
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
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حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم المتوفين والحمد لله على سلامة الآخرين ويشفيهم .. آمين ..
نجاة محمد
ايش هادا جبروت أمراة

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