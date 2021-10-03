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"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية خطيرة في "جوجل كروم"

منذ ساعة
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"الأمن السيبراني" يحذر من ثغرات أمنية خطيرة في "جوجل كروم"

علي القحطاني (صدى):
أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات أمنية خطيرة في متصفح " جوجل كروم ".

وأصدرت شركة جوجل تحديثًا لمعالجة ثغرة في متصفح كروم لأنظمة Windows, Mac, Linux؛ حيث يمكن للمهاجم استغلال الثغرة باتفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 94.0.4606.71، حيث أصدرت جوجل توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر موقعها .

وأشارت إلى أنه يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة، فيما طريقة التحديث: افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن جوجل كروم، ثم رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة جوجل كروم"، وسيبحث كروم عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي، وأخيراً أنقر على إعادة التشغيل.

في حين أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أيضًا تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات أمنية خطيرة في مايكروسوفت، حيث أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات.

يمكن استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة، والكشف والإإفصاح غير المصرح به للمعلومات، حيث أوصى المركز بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت Microsoft توضيحًا لهذا التحديث، عبر موقعها الإلكتروني .

جوجل كروم
مايكروسوفت
ثغرات
الأمن السيبراني

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135389
منذ 11 دقيقة
خباثه فوق المعدل ..

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أحدث التعليقات

.........
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
.........
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم المتوفين والحمد لله على سلامة الآخرين ويشفيهم .. آمين ..
نجاة محمد
ايش هادا جبروت أمراة

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