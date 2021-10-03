ابنة رئيس الفلبين تنوي الترشح للرئاسة

مانيلا (صدى):
تعتزم ابنة الرئيس الفلبينى، رودريغو دوتيرتي، أن ترشح نفسها للرئاسة بانتخابات العام المقبل، وأن مساعد والدها منذ فترة طويلة الذي رشح نفسه لمنصب نائب الرئيس سيكون نائبها، بحسب محطة (إيه بى إس - سى بى إن) الإخبارية.
وتشغل سارة دوتيرتي-كاربيو حاليا منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين، وتقدمت، السبت، للترشح لمنصب رئيس البلدية مرة أخرى، وسبق أن قالت إنها لن تترشح لمنصب عام العام المقبل.
وكان دوتيرتي قد أعلن خلال لقاء صحفي أنه سيعتزل السياسة، بينما كان بصحبته أقرب الموالين له السيناتور كريستوفر "بونج" جو ، الذي قدم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس، وعندما سئل الرئيس الفلبيني "إذن من الواضح أنه ستكون سارة-جو" قال "ستكون سارة-جو".
وقالت المتحدثة باسم دوتيرتي لرويترز: "ما أعرفه هو أيضا ما ورد في الأخبار المحلية. ليس لدينا تعليق على ذلك"، عندما سئل دوتيرتي عن الموعد الذي ستقدم فيه ابنته ترشيحها لمنصب الرئيس قال "أنا فعلا لا أعرف. ليس لدي أي فكرة على الإطلاق".