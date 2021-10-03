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ابنة رئيس الفلبين تنوي الترشح للرئاسة

منذ 8 ساعات
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ابنة رئيس الفلبين تنوي الترشح للرئاسة

مانيلا (صدى):
تعتزم ابنة الرئيس الفلبينى، رودريغو دوتيرتي، أن ترشح نفسها للرئاسة بانتخابات العام المقبل، وأن مساعد والدها منذ فترة طويلة الذي رشح نفسه لمنصب نائب الرئيس سيكون نائبها، بحسب محطة (إيه بى إس - سى بى إن) الإخبارية.

وتشغل سارة دوتيرتي-كاربيو حاليا منصب رئيس بلدية دافاو، ثالث أكبر مدن الفلبين، وتقدمت، السبت، للترشح لمنصب رئيس البلدية مرة أخرى، وسبق أن قالت إنها لن تترشح لمنصب عام العام المقبل.

وكان دوتيرتي قد أعلن خلال لقاء صحفي أنه سيعتزل السياسة، بينما كان بصحبته أقرب الموالين له السيناتور كريستوفر "بونج" جو ، الذي قدم ترشيحه لمنصب نائب الرئيس، وعندما سئل الرئيس الفلبيني "إذن من الواضح أنه ستكون سارة-جو" قال "ستكون سارة-جو".

وقالت المتحدثة باسم دوتيرتي لرويترز: "ما أعرفه هو أيضا ما ورد في الأخبار المحلية. ليس لدينا تعليق على ذلك"، عندما سئل دوتيرتي عن الموعد الذي ستقدم فيه ابنته ترشيحها لمنصب الرئيس قال "أنا فعلا لا أعرف. ليس لدي أي فكرة على الإطلاق".

الفلبين
الرئيس الفلبيني
الرئاسة
ابنة رئيس الفلبين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17857
منذ ساعة
مرق دجاج الرئيس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه صـــــــــــــــــــــــــــــــححححـح .. .. اختنا لست محرومه دخلت الموضوع ابي اعلق ، بس شفت تعليقك قلت لا تعليق بعد تعليقك ..
عندما يغيب المساء
يا دافع البلاء ابليس وعياله جالسين في وجهها
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الله يلطف بعباده
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. رحمتك يا رحيم يا رب يا كريم ، اللهم لطفك في عبادك يارب يالطيف .. آمين ..

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