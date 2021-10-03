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الكشف عن آخر حوار لأحد ضحايا "شاحنة المدينة" ووصيته لزوجته

منذ ساعتين
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الكشف عن آخر حوار لأحد ضحايا "شاحنة المدينة" ووصيته لزوجته

المدينة المنورة (صدى):
تحدثت أسرة المتوفى ناصر احمد علي أحد ضحايا حادث شاحنة المدينة المنورة الذي وقع قبل عدة أيام عن آخر حوار بين الراحل وزوجته.

وقال محمد أبو طالب أحد أقرباء الفقيد أن المتوفي أوصى زوجته بالحفاظ على الابناء والاهتمام بهم ورعايتهم وحفاظهم على الصلاة ومبادئ الشريعة السمحة، وذلك كان قبل وفاته بيومين ، وردت زوجة المتوفى حينها مخاطبة زوجها: هذا البيت انت عاموده ،بحسب المدينة

وأضاف أن الزوجة استودعت زوجها وماحصل لله تعالى مشيرا إلى أنها حامل في الشهر الخامس ولديها أبناء وحالتها الصحية جيدة.

وأكد انهم جميعاً ينتظرون آخر ما توصلت إليه الجهات المختصة في معرفة مسببات الحادث الذي أسفر عن 4 ضحايا و 5 مصابين ووقع في تقاطع الامام علي بن الي طالب الاسبوع الماضي بسبب قائد شاحنة متهور كان يندفع بسرعة عالية واصطدم بعدد من المركبات المتوقفة في إحدى الإشارات.

المدينة المنورة
وصية
الشريعة الإسلامية
شاحنة المدينة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135407
منذ 36 دقيقة
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
شبيه صويحبي
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
فقراوي تائب
تستاهل الخرقه

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