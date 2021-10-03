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وفاة طالبة قبل أيام من تلقيها لقاح كورونا

منذ ساعتين
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وفاة طالبة قبل أيام من تلقيها لقاح كورونا

لندن (صدى):
توفت طالبة بريطانية تبلغ من العمر 15 عامًا الحياة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الملكة ألكسندرا قبل أربعة أيام من استعدادها لتلقي اللقاح.

وقالت والدتها إن ابنتها طالبة أكاديمية بورتسموث كانت "فتاة محبة"، وكيك بوكسر موهوبة وكذلك موسيقية طموحة، ولم تعان من أية أمراض قبل وفاتها.

وأضافت أن جورجا ظهرت عليها في البداية أعراض تشبه الإنفلونزا قبل أن تخضع لاختبار PCR والذي أعطى نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى عزلها في المنزل.

وأشارت إلى أنها اتصلت بطبيب وصف المضادات الحيوية ولكن عندما ساءت حالة جورجا، فحصها طبيب آخر أكد أن معدل ضربات قلبها كان ضعف ما ينبغي أن يكون وتم نقلها إلى المستشفى.

وتابعت : ولم يستقر معدل ضربات القلب، ولم يستطع قلبها تحمل الضغط، ورغم محاولات الأطباء لإسعافها لم يتمكنوا من إنقاذها، حيث أنها أصيبت بالتهاب عضلة القلب كورونا، وهو التهاب في القلب ناتج عن الفيروس رغم أنها لم تعان من أية أمراض.

 

كورونا
طالبة
لقاح كورونا
التهاب القلب
مستشفى الملكة ألكسندرا

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83226
منذ 49 دقيقة
الدايم الله سبحانه

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حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
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حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم المتوفين والحمد لله على سلامة الآخرين ويشفيهم .. آمين ..
نجاة محمد
ايش هادا جبروت أمراة

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