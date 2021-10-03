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شخص يقتل زوجته لرفضها الذهاب مع والدته لحفل زفاف

منذ ساعتين
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شخص يقتل زوجته لرفضها الذهاب مع والدته لحفل زفاف

دمشق (صدى):
أطلق رجل سوري النار على زوجته وقتلها، مدعيا بعدما قام باسعافها، أنها أصيبت بطلق ناري وسط الشارع العام.

ودخلت امرأة بالعقد الثالث من العمر، إلى أحد المستشفيات، ولخطورة إصابتها نقلت إلى مستشفى دمشق وفارقت الحياة فيه، وذلك بسبب إصابتها بطلق ناري من زوجها بواسطة بندقية حربية في المنزل.

واعترف الزوج بإقدامه على قتل زوجته إثر خلاف حصل بينهما بسبب امتناعها عن الذهاب إلى حفل زفاف مع والدته، فقام بإشهار بندقيته وإطلاق النار عليها، ثم قام بإسعافها برفقة أصدقائه إلى المستشفى وادعوا أنها أصيبت بالشارع العام، كما اعترف بقيامه بتغيير باب غرفة النوم بسبب دخول طلقات نارية فيه وقيامه بإزالة معالم الجريمة وأنه توجد خلافات دائمة مع زوجته.

سوريا
جريمة
قتل
إطلاق نار
خلافات زوجية
عنف أسري

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83226
منذ 50 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
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حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم المتوفين والحمد لله على سلامة الآخرين ويشفيهم .. آمين ..
نجاة محمد
ايش هادا جبروت أمراة

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