شخص يقتل زوجته لرفضها الذهاب مع والدته لحفل زفاف

دمشق (صدى):
أطلق رجل سوري النار على زوجته وقتلها، مدعيا بعدما قام باسعافها، أنها أصيبت بطلق ناري وسط الشارع العام.
ودخلت امرأة بالعقد الثالث من العمر، إلى أحد المستشفيات، ولخطورة إصابتها نقلت إلى مستشفى دمشق وفارقت الحياة فيه، وذلك بسبب إصابتها بطلق ناري من زوجها بواسطة بندقية حربية في المنزل.
واعترف الزوج بإقدامه على قتل زوجته إثر خلاف حصل بينهما بسبب امتناعها عن الذهاب إلى حفل زفاف مع والدته، فقام بإشهار بندقيته وإطلاق النار عليها، ثم قام بإسعافها برفقة أصدقائه إلى المستشفى وادعوا أنها أصيبت بالشارع العام، كما اعترف بقيامه بتغيير باب غرفة النوم بسبب دخول طلقات نارية فيه وقيامه بإزالة معالم الجريمة وأنه توجد خلافات دائمة مع زوجته.