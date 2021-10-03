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بالفيديو.. بدور البراهيم: "النقاب لايودي ولايجيب"

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. بدور البراهيم: "النقاب لايودي ولايجيب"

متابعة- أميرة خالد (صدى):
علقت خبيرة التجميل، بدور البراهيم، على بعض الرسائل التي وصلت لها خلال الفترة الماضية بعد خضوعها لعملية تجميل منعتها من الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت الشكر لمن راسلوها في محنة مرضها، وذكرت منهن: "أريج العبدالله، منال العيسي، ريماس منصور، زارا البلوشي، نجلاء الودعاني"، مشيرة إلى أنها ذكرت أسمائهم لأنهم جاءوا لها ولم تجد منهم إلا الخير.

كما وجهت بدور البراهيم، رسالة لبعض مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي اللاتي قمن بشن هجوم على أخريات والزج باسمهن لدى الشركات المعلنة لكي يقطعون أرزاقهنَّ.

وقالت بدور البراهيم: "أنا مع الحق.. عيب قطع الأرزاق.. أنا ما طلعت في يوم وقلت يا شركات هذا سناب معلق ولا هذي مشاهدات وهمية.. ليه الحرب بين المشهورات ليه ما نصفيِّ النوايا أنا حاذ بخاطري.. عيب إحنا زين وصلنا الحين السعودية بها فارسة ورياضية ويوجد قسم نسائي في النوادي

وأضافت في مقطع فيديو عن النقاب قائلة: "النقاب لايودي ولا يجيب"، وأنا من عائلة محافظة، أمي وخواتي منقبات ولا أحد يقتدي فيني.

 

زارا البلوشي
النقاب
خبير تجميل
بدور البراهيم

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 56
منذ ساعتين
مو مشكله بس الادب الحقيقي تحت الأرض ويوم العرض
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135407
منذ 18 دقيقة
استغفر الله العظيم ..

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أحدث التعليقات

فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
شبيه صويحبي
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
فقراوي تائب
تستاهل الخرقه

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