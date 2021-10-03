أحذية الكعب العالي تفاقم الإصابة بفيروس كورونا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أكد الطبيب الروسي، سيرجي توكاريف، كبير المتخصصين المستقلين في وزارة الصحة بمنطقة الأورال الفيدرالية، أن الدورة الدموية تضعف لدى الأشخاص المصابين بعدوى فيروس كورونا، ويمكن أن يؤدي ارتداء أحذية عالية الكعب إلى تفاقم هذا الأمر، أثناء متلازمة ما بعد الإصابة.
وأوضح الطبيب الروسي، أنه يزداد خطر الإصابة بجلطات الدم بنسبة 13%، ويمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على الساقين والأوردة إلى أمراض خطيرة في الجهاز القلبي الوعائي، بما في ذلك الانسداد الرئوي، موصيًا بارتداء أحذية مريحة للمرضى الذين يعانون من ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية، وكذلك الدوالي.
ويفضل عدم الإفراط في ارتداء أحذية عالية الكعب، خاصة بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لأن مرض «كوفيد- 19» يزيد من احتمال تكوين الجلطات، التى ربما تسبب سكتات دماغية أو نوبات قلبية، بسبب سد الجلطات الصغيرة الأوعية الدموية الدقيقة في عضلة القلب.