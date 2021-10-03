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امرأة تنجو من الموت بأعجوبة بعدما حاول خطيبها السابق حرقها

منذ 5 ساعات
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امرأة تنجو من الموت بأعجوبة بعدما حاول خطيبها السابق حرقها

واشنطن (صدى):
حاول أحد الأشخاص حرق خطيبته السابقة أمام حفيدتها البالغة من العمر 10 سنوات التي أنقذت حياتها بعد ذلك، في منزلها في سان انطونيو بولاية تكساس.

ويواجه الرجل تهم إشعال النار في السيدة وصب البنزين على جسدها المشتعل، والاعتداء المشدد بسلاح فتاك مما تسبب فى أذى جسدى كبير واشعال حريق متعمد ، وفقا لوثائق المحكمة.

وكان دلو من الماء في مكان قريب، مما سمح للحفيدة الصغيرة بإطفاء الحريق في الوقت المناسب، ثم قامت بحماية وجه أختها البالغة من العمر عامين من الدخان وركضت إلى المنزل المجاور للحصول على المساعدة، فيما ترقد الجدة وهي الخطيبة السابقة في وحدة العناية المركزة بعد أن غطت الحروق أكثر من ثلث جسدها.

حادث
حريق
ولاية تكساس
إشعال النار

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83226
منذ 4 ساعات
الله المستعان
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135407
منذ 30 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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أحدث التعليقات

فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
شبيه صويحبي
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
فقراوي تائب
تستاهل الخرقه

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