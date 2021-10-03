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بساطة الحياة.. الأحساء عام 1955 ميلادية
منذ 5 ساعات
643
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التعليقات
بلسم الروح
عدد التعليقات : 456
منذ 51 دقيقة
كأنك توقظ البساطة والمعاناة التى كانوا فيها الأجداد. وتجعل منا أناس يقدرون ما أنعم الله عليهم هذه الأيام من رخاء ورغد في العيش يجب أن يحفظ. جعلنا الله وإياكم من الشاكرين
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أحدث التعليقات
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
فهد بن محمد
جلدنااااااااهم كويناااااااااهم كلينااااااااهم وباقي تهايطون وجوهكم مغسولة بمرقة دجاج ماتخجلوا ابدا
شبيه صويحبي
هذي ماهي كوبرا...هذا الاسود الخبيث ويهاجم الجهاز العصبي..والله يرحمها ويصبر اهلها
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد .. آمين ..
فقراوي تائب
تستاهل الخرقه
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