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امرأة تطرد زوجها بسبب العاملة المنزلية

منذ 3 ساعات
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امرأة تطرد زوجها بسبب العاملة المنزلية

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة على طرد زوجها من منزل الزوجية في مصر، وحرمانه من رؤية أطفاله، وذلك لعدم موافقته على جلب عاملة منزلية.

وأقام الزوج دعوى نشوز، ضد زوجته، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد طردها له من منزل الزوجية، قائلا:" زوجتي تطالبني بجلب خادمة لها وأنا مش لاقي أكل، بسبب تبذيرها وإنفاقها كل أموالي على عائلتها وشراء أشياء بلا قيمة، وعندما اعترض تسبني وتطردني خارج المنزل وتهدد بخلعي".

وأضاف: "تحملتها كثيرا طوال سنوات زواجنا، وكنت أضطر للعودة للمنزل خوفا على فقداني أولادي وحرماني منهم، بسبب عصبيه زوجتي وتهديدها لي".

مصر
عاملة منزلية
محكمة
دعوى نشوز

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10244
منذ 9 دقائق
ايش هادا جبروت أمراة

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.........
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
.........
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا منا
ابو محمد 😎 ✍️
التهور ماهو زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم المتوفين والحمد لله على سلامة الآخرين ويشفيهم .. آمين ..
نجاة محمد
ايش هادا جبروت أمراة

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