امرأة تطرد زوجها بسبب العاملة المنزلية

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة على طرد زوجها من منزل الزوجية في مصر، وحرمانه من رؤية أطفاله، وذلك لعدم موافقته على جلب عاملة منزلية.
وأقام الزوج دعوى نشوز، ضد زوجته، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وذلك بعد طردها له من منزل الزوجية، قائلا:" زوجتي تطالبني بجلب خادمة لها وأنا مش لاقي أكل، بسبب تبذيرها وإنفاقها كل أموالي على عائلتها وشراء أشياء بلا قيمة، وعندما اعترض تسبني وتطردني خارج المنزل وتهدد بخلعي".
وأضاف: "تحملتها كثيرا طوال سنوات زواجنا، وكنت أضطر للعودة للمنزل خوفا على فقداني أولادي وحرماني منهم، بسبب عصبيه زوجتي وتهديدها لي".