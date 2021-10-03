المسند: غزارة الأمطار التراكمية لإعصار شاهين قد تعادل أمطار 4 سنوات في الرياض

عادل الحربي (صدى):
كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، عن المخاطر التي تواجهها السلطات العمانية جراء إعصار شاهين.
وقال المسند: "إعصار شاهين تحت المراقبة العمانية اللصيقة، والسلطات العمانية تستنفر الجهات ذات العلاقة لمواجهة 3 أخطار مصاحبة للإعصار، والأول هو قوة الرياح والتي قد تصل لنحو 130كم في الساعة عند دخول الإعصار اليابس العماني قريباً من شمال صحار صباح الاثنين".
وتابع: "الثاني، غزارة الأمطار التراكمية والتي قد تصل لنحو 450 ملم، ما يعادل ما يسقط في الرياض في 4 سنوات، والثالث، ارتفاع الموج والذي قد يبلغ نحو 6م على السواحل الشمالية من عمان".
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