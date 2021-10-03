"النظام العالمي الجديد" .. زلة لسان لمسؤولة الصحة في أستراليا تثير الجدل

كانبرا (صدى):
ظهرت مسؤولة الصحة العامة في أستراليا "كيري شانت"، أثناء حديثها عن الأوضاع الحالية في أستراليا بخصوص فيروس كورونا، ذاكرة مصطلح "النظام العالمي الجديد".
وأثارت المسؤولة ضجة بتصريحاتها عندما أشارت إلى قيود كورونا المستمرة على أنها ضرورة "لنظام عالمي جديد".
ونظرية النظام العالمي الجديد NWO تنذر بأن حكومة عالمية شمولية ستظهر يومًا ما - مع نوع من النخبة القوية التي تم تعيينها لإلغاء الدول القومية ذات السيادة وحكم العالم كوحدة واحدة.
وعلق السياسي أحمد الفراج على تلك اللقطة قائلا: "ربما زلة لسان، مسؤولة الصحة العامة في استراليا قالت وهي تتحدث عن ما يحدث في أستراليا بخصوص كورونا النظام العالمي الجديد".
ويرى محللون أن معالم "النظام العالمي الجديد" بدأت تضح شيئا فشيئا، خاصة بعد "تحالف أوكوس" الذي يجمع أمريكا مع بريطانيا، وأستراليا، والذي يبدو أنه سيكون بديلا عن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة حاليا في كل بقعة بالعالم.