نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"النظام العالمي الجديد" .. زلة لسان لمسؤولة الصحة في أستراليا تثير الجدل

منذ 32 دقيقة
1342
3
"النظام العالمي الجديد" .. زلة لسان لمسؤولة الصحة في أستراليا تثير الجدل

كانبرا (صدى):
ظهرت مسؤولة الصحة العامة في أستراليا "كيري شانت"، أثناء حديثها عن الأوضاع الحالية في أستراليا بخصوص فيروس كورونا، ذاكرة مصطلح "النظام العالمي الجديد".

وأثارت المسؤولة ضجة بتصريحاتها عندما أشارت إلى قيود كورونا المستمرة على أنها ضرورة "لنظام عالمي جديد".

ونظرية النظام العالمي الجديد NWO تنذر بأن حكومة عالمية شمولية ستظهر يومًا ما - مع نوع من النخبة القوية التي تم تعيينها لإلغاء الدول القومية ذات السيادة وحكم العالم كوحدة واحدة.

وعلق السياسي أحمد الفراج على تلك اللقطة قائلا: "ربما زلة لسان، مسؤولة الصحة العامة في استراليا قالت وهي تتحدث عن ما يحدث في أستراليا بخصوص كورونا النظام العالمي الجديد".

ويرى محللون أن معالم "النظام العالمي الجديد" بدأت تضح شيئا فشيئا، خاصة بعد "تحالف أوكوس" الذي يجمع أمريكا مع بريطانيا، وأستراليا، والذي يبدو أنه سيكون بديلا عن القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة حاليا في كل بقعة بالعالم.

امريكا
احمد الفراج
استراليا
النظام العالمي الجديد
تحالف اوكوس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17857
منذ 23 دقيقة
سياسة لاس فيجاس
يوسف العسيس
يوسف العسيس عدد التعليقات : 61
منذ 16 دقيقة
وما خفي كان اعظم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من من شرورهم
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135382
منذ 4 دقائق
الله يكفينا شرهم ومجططاتهم الجهنميه .. آمين ..

.. يسعون جاهدين للسيطره على ممتلكات الشعوب وإخضاعهم تحت سيطرتهم وهيمنتهم اليهودييه ..

.. والضعيف يبقى دايماً ذليل .. لو امواله تغطي عين الشمس .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ومجططاتهم الجهنميه .. آمين .. .. يسعون جاهدين للسيطره على ممتلكات الشعوب وإخضاعهم تحت سيطرتهم وهيمنتهم اليهودييه .. .. والضعيف يبقى...
ابو مشاري
اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا ، زمن عجيب وعالم اصبح بجح بكل المقاييس , نسأل الله السلامة , محتوى تافه لا خُلق ولا اخلاق...
د محمد ماجد بخش
يا حستي يا خراشي يا دهوتي يا لهوتي وبعدهالك بقى .. !! مفيش جواز ولا راجل عند أم زعبل
يوسف العسيس
وما خفي كان اعظم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من من شرورهم
د محمد ماجد بخش
مغفلة حمقاء جاهلة رعناء

أخر الأخبار

مريض يشكو رفض مستشفى علاجة و "صحة الطائف" تحقق
مريض يشكو رفض مستشفى علاجة و "صحة الطائف" تحقق
منذ 8 دقائق 1086
فتاة تدعي النبوة ومطالب بالقبض عليها
فتاة تدعي النبوة ومطالب بالقبض عليها
منذ 26 دقيقة 219
"النظام العالمي الجديد" .. زلة لسان لمسؤولة الصحة في أستراليا تثير الجدل
"النظام العالمي الجديد" .. زلة لسان لمسؤولة الصحة في أستراليا تثير الجدل
منذ 32 دقيقة 1342
فيديو..ردة فعل تركي آل الشيخ تجاه خدعة سحرية لشاب خلال توقيع روايته
فيديو..ردة فعل تركي آل الشيخ تجاه خدعة سحرية لشاب خلال توقيع روايته
منذ ساعة 510
إعصار شاهين.. عُمان تصدر التحذير رقم 3
إعصار شاهين.. عُمان تصدر التحذير رقم 3
منذ ساعة 1486
"سار" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض
"سار" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض
منذ ساعة 1306
فيديو..نزيل بسجن الطرفية يعزف العود: "الإدارة ما قصرت"
فيديو..نزيل بسجن الطرفية يعزف العود: "الإدارة ما قصرت"
منذ ساعة 1546
الملكة إليزابيث تنفق الملايين لتبرئة ابنها من القضايا الجنسية
الملكة إليزابيث تنفق الملايين لتبرئة ابنها من القضايا الجنسية
منذ ساعتين 479
طالبة سعودية تحصد براءة اختراع يحل أزمة تقلص غرف قياس الملابس بالمحلات
طالبة سعودية تحصد براءة اختراع يحل أزمة تقلص غرف قياس الملابس بالمحلات
منذ ساعتين 1512
"تيك توك" ينهي حياة فتاة عن طريق الخطأ!
"تيك توك" ينهي حياة فتاة عن طريق الخطأ!
منذ ساعتين 722