فيديو..ردة فعل تركي آل الشيخ تجاه خدعة سحرية لشاب خلال توقيع روايته

الرياض (صدى):
ظهر شاب في معرض الرياض الدولي للكتاب، يمارس حركة سحرية نالت إعجاب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أثناء توقيع أول رواية له "تشيللو".
ووثق مقطع فيديو استغلال الشاب لانشغال آل الشيخ بالتوقيع على نسخة روايته، ليقوم بمحو كلمات الكتاب، وهو ما أثار إعجاب رئيس هيئة الترفيه والحضور.
وكان آل الشيخ وقع مساء أمس السبت، روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" والتي أعلن أنه سيتم بيعها بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.