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فيديو..ردة فعل تركي آل الشيخ تجاه خدعة سحرية لشاب خلال توقيع روايته

منذ ساعة
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فيديو..ردة فعل تركي آل الشيخ تجاه خدعة سحرية لشاب خلال توقيع روايته

الرياض (صدى):
ظهر شاب في معرض الرياض الدولي للكتاب، يمارس حركة سحرية نالت إعجاب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه أثناء توقيع أول رواية له "تشيللو".

ووثق مقطع فيديو استغلال الشاب لانشغال آل الشيخ بالتوقيع على نسخة روايته، ليقوم بمحو كلمات الكتاب، وهو ما أثار إعجاب رئيس هيئة الترفيه والحضور.

وكان آل الشيخ وقع مساء أمس السبت، روايته الأولى التي تحمل عنوان "تشيللو" والتي أعلن أنه سيتم بيعها بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دعمًا للثقافة والأدب في المملكة وجميع أنحاء العالم.

معرض الكتاب
هيئة الترفيه
ثقافة
تركي ال الشيخ
تشيللو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17857
منذ 18 دقيقة
بيبقى اسمك ياحبيبي
واسمي بينمحى
بحكي عنك ياحبيبي
لآهالي الحي
بتحكي عني ياحبيبي
لنبعة المي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ومجططاتهم الجهنميه .. آمين .. .. يسعون جاهدين للسيطره على ممتلكات الشعوب وإخضاعهم تحت سيطرتهم وهيمنتهم اليهودييه .. .. والضعيف يبقى...
ابو مشاري
اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا ، زمن عجيب وعالم اصبح بجح بكل المقاييس , نسأل الله السلامة , محتوى تافه لا خُلق ولا اخلاق...
د محمد ماجد بخش
يا حستي يا خراشي يا دهوتي يا لهوتي وبعدهالك بقى .. !! مفيش جواز ولا راجل عند أم زعبل
يوسف العسيس
وما خفي كان اعظم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من من شرورهم
د محمد ماجد بخش
مغفلة حمقاء جاهلة رعناء

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