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إعصار شاهين.. عُمان تصدر التحذير رقم 3

منذ ساعة
1486
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إعصار شاهين.. عُمان تصدر التحذير رقم 3

مسقط (صدى):
أصدرت هيئة الطيران المدني في عُمان، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، التحذير رقم 3 حول إعصار شاهين في بحر العرب.

وقالت الهيئة إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز إعصار شاهين حاليا على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً، ويستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان.

وأضافت أن مركز الإعصار المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة (116 كم/ساعة).

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يستمر إعصار شاهين في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جداً (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وبينت أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم.

ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، ويكون متوسط إلى هائج الموج على بقية سواحل السلطنة (2-3 أمتار).

وأهابت الهيئة بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

عمان تدعو مواطنيها إلى مغادرة منازلهم مع اشتداد إعصار شاهين

عمان
الطيران المدني
اعصار
بحر العرب
اعصار شاهين

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10242
منذ 42 دقيقة
ربنا يلطف بيهم و يحفظهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ومجططاتهم الجهنميه .. آمين .. .. يسعون جاهدين للسيطره على ممتلكات الشعوب وإخضاعهم تحت سيطرتهم وهيمنتهم اليهودييه .. .. والضعيف يبقى...
ابو مشاري
اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا ، زمن عجيب وعالم اصبح بجح بكل المقاييس , نسأل الله السلامة , محتوى تافه لا خُلق ولا اخلاق...
د محمد ماجد بخش
يا حستي يا خراشي يا دهوتي يا لهوتي وبعدهالك بقى .. !! مفيش جواز ولا راجل عند أم زعبل
يوسف العسيس
وما خفي كان اعظم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من من شرورهم
د محمد ماجد بخش
مغفلة حمقاء جاهلة رعناء

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