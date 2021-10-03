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فيديو..نزيل بسجن الطرفية يعزف العود: "الإدارة ما قصرت"

منذ ساعة
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فيديو..نزيل بسجن الطرفية يعزف العود: "الإدارة ما قصرت"

بريدة (صدى):
أكد أحد نزلاء سجن المباحث العامة بمدينة بريدة "سجن الطرفية"، على حرص إدارة السجن بأن يمارس كل نزيل هوايته، وتوفيرها الأدوات المطلوبة التي تساعدهم على ممارسة هوايتهم بكل سهولة.

وقال السجين ‏"محمد الحربي" إن شغفه وهوايته تمثلت في عزف العود، مشيرًا إلى أن إدارة السجن سألته عن هوايته وتفاجأ بوجود جميع أنواع الآلات.

وأضاف: "كنت أخشى الانقطاع عن العزف على العود، وهو هوايتي التي لا أستغني عنها، لكنني فوجئت بأن هوايتي من ضمن الهوايات الموجودة، وطُلب مني التوجه لقسم الفنون في السجن حال رغبتي بالمشاركة، ووجدت في القسم جميع آلات الموسيقى، وتم توفير آلات عود إضافية، الإدارة ما قصرت".

وأوضح أنه بعد استيقاظه من نومه يتوجه إلى قسم الفنون، ويمارس هواية العزف، وينضم معه زملاؤه النزلاء.

القصيم
بريدة
سجن الطرفية
عزف العود

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135382
منذ ساعة
بئس الهوايه ..
.. يعني لاصلاة ولا شي .........؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17857
منذ ساعة
الله يعز الدولة ويحفظ أمنها واطمئنان شعبها ويغدق عليها من فضله وكرمه وأن يفرج هم كل مكروب ويصلح جميع شأنه ويجعل له من عسره يسرا ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ومجططاتهم الجهنميه .. آمين .. .. يسعون جاهدين للسيطره على ممتلكات الشعوب وإخضاعهم تحت سيطرتهم وهيمنتهم اليهودييه .. .. والضعيف يبقى...
ابو مشاري
اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا ، زمن عجيب وعالم اصبح بجح بكل المقاييس , نسأل الله السلامة , محتوى تافه لا خُلق ولا اخلاق...
د محمد ماجد بخش
يا حستي يا خراشي يا دهوتي يا لهوتي وبعدهالك بقى .. !! مفيش جواز ولا راجل عند أم زعبل
يوسف العسيس
وما خفي كان اعظم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من من شرورهم
د محمد ماجد بخش
مغفلة حمقاء جاهلة رعناء

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