فيديو..نزيل بسجن الطرفية يعزف العود: "الإدارة ما قصرت"

بريدة (صدى):
أكد أحد نزلاء سجن المباحث العامة بمدينة بريدة "سجن الطرفية"، على حرص إدارة السجن بأن يمارس كل نزيل هوايته، وتوفيرها الأدوات المطلوبة التي تساعدهم على ممارسة هوايتهم بكل سهولة.
وقال السجين "محمد الحربي" إن شغفه وهوايته تمثلت في عزف العود، مشيرًا إلى أن إدارة السجن سألته عن هوايته وتفاجأ بوجود جميع أنواع الآلات.
وأضاف: "كنت أخشى الانقطاع عن العزف على العود، وهو هوايتي التي لا أستغني عنها، لكنني فوجئت بأن هوايتي من ضمن الهوايات الموجودة، وطُلب مني التوجه لقسم الفنون في السجن حال رغبتي بالمشاركة، ووجدت في القسم جميع آلات الموسيقى، وتم توفير آلات عود إضافية، الإدارة ما قصرت".
وأوضح أنه بعد استيقاظه من نومه يتوجه إلى قسم الفنون، ويمارس هواية العزف، وينضم معه زملاؤه النزلاء.