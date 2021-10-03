الملكة إليزابيث تنفق الملايين لتبرئة ابنها من القضايا الجنسية

لندن (صدى):
يواجه الأمير أندرو نجل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، تهما بالاعتداء الجنسي على فتاة أمريكية عندما كانت قاصر.
وفي سبيل محو تلك الادعاءات عن سمعة الأمير، كشفت تقارير أن الملكة اليزابيث تمول للدفاع القانوني عن ابنها بما يصل إلى ملايين الدولارات.
وذكرت التقارير أن المستشار الرئيسي للفريق القانوني المدافع عن الأمير أندرو، يتقاضى 2000 دولار في الساعة لتمثيل الدوق.
وكانت الأمريكية فيرجينيا جوفري كشفت في الشكوى أنها ضحية بين عامي 2000 و2002، لأنشطة اتجار جنسي واسعة اتُهم بها الخبير المالي جيفري إبستين وسُجن بسببها قبل أن ينتحر في أحد سجون مانهاتن خلال صيف 2019.
ويُتهم الأمير أندرو، في الشكوى بالاعتداء الجنسي على جوفري التي كانت آنذاك قاصرة، في ثلاث مناسبات.