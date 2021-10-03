طالبة سعودية تحصد براءة اختراع يحل أزمة تقلص غرف قياس الملابس بالمحلات

نايف السالم (صدى):
حصلت الطالبة بجامعة الملك عبدالعزيز "تالة الحبشي" على براءة اختراع أمريكية لخزانة ملابس ذكية تسهل عملية اختيار الملابس وتجسدها بشكل ثلاثي الأبعاد على الأشخاص دون ارتدائها.
وأوضحت تالة الحبشي، أن الاختراع يبسط عملية اختيار الملابس، لحل أزمة تقلص غرف قياس الملابس بالمحلات.
وقالت الطالبة تالة الحبشي: "أكثر من موقف مر علي كان وراء تفكيري في هذا الاخراع، فكنت كل ما أروح محلات ملابس ما يكون عندهم غرف قياس، واضطر لشراء الملابس دون قياسها واتفاجأ بأنها لا تناسبني".
وأشارت إلى أن هذا الاختراع يساعد أيضا المحلات التجارية، فبدلا من تخصيص غرف قياس يمكنهم استغلال المساحة داخل المحل واستغلال ذلك الاختراع الذي لا يشغل أي مساحة.