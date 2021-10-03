علي القحطاني (صدى):
علق عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، على ارتفاع إنتاج النفط الروسي لشهر سبتمبر بأكبر قدر خلال 13 شهرًا، حيث كان الإنتاج 10.716 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.6٪ عن شهر أغسطس.
وقال ابن جمعة: "أزمة الطاقة عظمت من قوة أوبك + بقيادة السعودية التي مازالت تملك أكبر طاقة انتاجية فائضه بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا، فنتوقع زيادة إنتاجها وصادراتها في ظل ارتفاع الأسعار التي من المحتمل استمرارها على الأقل إلى نهاية العام الحالي"، مضيفا: "النفط تعود إليه قوته وتمكنه من إذلال أصحاب البيئة، النفط هنا ليبقى لعقود قادمة".
وأضاف: "أوبك+ حققت نجاحا غير مسبوق في تاريخها وفي أصعب مراحلها، في مواجهة الجائحة وأعدائها من أصحاب التغير المناخي والمروجين لذروة الطلب على النفط في ٢٠٣٠، وهذا يعود إلى قيادة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المتألقة، شكرا على خدمة اقتصادنا وعلى قيادته أوبك+ في أصعب وأعقد الأزمات".
يذكر أن إنتاج النفط في روسيا عاود النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهرا.
وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة "أوبك+"، يوم الإثنين، وتعمل المجموعة على الإلغاء التدريجي للتخفيضات غير المسبوقة للإنتاج التي تبنوها العام الماضي، غير أن مصادر تقول إنها تفكر في فعل ما هو أكثر من ذلك.