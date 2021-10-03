نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ابن جمعة: أزمة الطاقة عظمت من قوة أوبك+ بقيادة السعودية

منذ ساعة
1131
1
ابن جمعة: أزمة الطاقة عظمت من قوة أوبك+ بقيادة السعودية

علي القحطاني (صدى):
علق عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، على ارتفاع إنتاج النفط الروسي لشهر سبتمبر بأكبر قدر خلال 13 شهرًا، حيث كان الإنتاج 10.716 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.6٪ عن شهر أغسطس.

وقال ابن جمعة: "أزمة الطاقة عظمت من قوة أوبك + بقيادة السعودية التي مازالت تملك أكبر طاقة انتاجية فائضه بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا حاليا، فنتوقع زيادة إنتاجها وصادراتها في ظل ارتفاع الأسعار التي من المحتمل استمرارها على الأقل إلى نهاية العام الحالي"، مضيفا: "النفط تعود إليه قوته وتمكنه من إذلال أصحاب البيئة، النفط هنا ليبقى لعقود قادمة".

وأضاف: "أوبك+ حققت نجاحا غير مسبوق في تاريخها وفي أصعب مراحلها، في مواجهة الجائحة وأعدائها من أصحاب التغير المناخي والمروجين لذروة الطلب على النفط في ٢٠٣٠، وهذا يعود إلى قيادة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان المتألقة، شكرا على خدمة اقتصادنا وعلى قيادته أوبك+ في أصعب وأعقد الأزمات".

يذكر أن إنتاج النفط في روسيا عاود النمو خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 13 شهرا.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة "أوبك+"، يوم الإثنين، وتعمل المجموعة على الإلغاء التدريجي للتخفيضات غير المسبوقة للإنتاج التي تبنوها العام الماضي، غير أن مصادر تقول إنها تفكر في فعل ما هو أكثر من ذلك.

النفط
اوبك
اقتصاد
فهد بن جمعة
مال واعمال

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17847
منذ 39 دقيقة
نعم .. سيدي .. رعاه الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
فيه حاجة غير طبيعية في التوظيف الخاص .. لكن الصبر طيب .. من خلال تجربة التوظيف المؤقت الذي لا يطول ولا يدوم .. وخلفه...
د محمد ماجد بخش
موبايلي 🦁
د محمد ماجد بخش
يا له من مال يدار في جل ما مدار
د محمد ماجد بخش
كورونا ٢٠٢٢ - "سوف تكون نسخة مصغرة محجمة متركزة في الدول الفقيرة التي لا تملك غير الانقياد والانصياع لاوامر السيد X & Y &...
د محمد ماجد بخش
وجوه غايرة .. كأن عليها غبرة

أخر الأخبار

"سار" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض
"سار" تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض
منذ دقيقة 1025
فيديو..نزيل بسجن الطرفية يعزف العود: "الإدارة ما قصرت"
فيديو..نزيل بسجن الطرفية يعزف العود: "الإدارة ما قصرت"
منذ 15 دقيقة 1098
الملكة إليزابيث تنفق الملايين لتبرئة ابنها من القضايا الجنسية
الملكة إليزابيث تنفق الملايين لتبرئة ابنها من القضايا الجنسية
منذ 37 دقيقة 188
طالبة سعودية تحصد براءة اختراع يحل أزمة تقلص غرف قياس الملابس بالمحلات
طالبة سعودية تحصد براءة اختراع يحل أزمة تقلص غرف قياس الملابس بالمحلات
منذ ساعة 1221
"تيك توك" ينهي حياة فتاة عن طريق الخطأ!
"تيك توك" ينهي حياة فتاة عن طريق الخطأ!
منذ ساعة 367
ابن جمعة: أزمة الطاقة عظمت من قوة أوبك+ بقيادة السعودية
ابن جمعة: أزمة الطاقة عظمت من قوة أوبك+ بقيادة السعودية
منذ ساعة 1131
عروسان يزرعان أجهزة تنصت أسفل طاولات الزفاف!
عروسان يزرعان أجهزة تنصت أسفل طاولات الزفاف!
منذ ساعتين 262
صور.. أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق بعد صدور حكم بسجنه
صور.. أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق بعد صدور حكم بسجنه
منذ ساعتين 1333
مختص يكشف أسئلة ضرورية قبل الخطوبة يجب الوقوف على إجاباتها
مختص يكشف أسئلة ضرورية قبل الخطوبة يجب الوقوف على إجاباتها
منذ ساعتين 1469
صور.. ابنة هيفاء وهبي تلفت الأنظار بعد عملية أنفها
صور.. ابنة هيفاء وهبي تلفت الأنظار بعد عملية أنفها
منذ ساعتين 322