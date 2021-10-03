مختص يكشف أسئلة ضرورية قبل الخطوبة يجب الوقوف على إجاباتها

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشف الدكتور خالد العثيمين المختص في التغيير الاجتماعي والإرشاد النفسي، عن وجود عدة أسئلة يجب الوقوف على إجابتها قبل الدخول في مرحلة الخطوبة.
وأوضح العثيمين، أنه يجب معرفة الشخص مستوى وعيه تجاه هذه المرحلة ويسأل نفسه: "لماذا أرغب في الزواج والارتباط؟ هل هو هروب من ظروف حياتية معينة؟، أم أنه استجابة لرغبة داخلية وإدراك لأهمية تأسيس حياة مستقلة مع الشريك؟".
وأضاف: " كما يجب معرفة عوامل ومقومات الزواج الناجح خاصة المرتبطة بشخصية وسمات الطرف الآخر".
وتابع: "الأمر الثالث، إشراك خبرة من أفراد الأسرة كالوالدين والاخوة الكبار، ولا ينصح بالتوسع في السؤال لمن هم خارج حدود الأسرة، إلا إذا كان لذوي الاختصاص".
وحول الأخطاء التي يقع فيها الطرفان عند اختيار شريك الحياة، نصح العثيمين بعدم التسرع في إصدار الأحكام وتكوين الانطباعات سواء سلبية أو إيجابية، قائلا: "لا بد من التأني وعدم الاستعجال".
وأشار إلى أن فترة الإعجاب تكون في بداية مرحلة الخطوبة، حيث يضع كل طرف فيهما قناعًا يظهر من خلاله أفضل ما لديه.