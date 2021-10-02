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الفيفا يلزم النصر بتعويض أحمد موسى

منذ 10 ساعات
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الفيفا يلزم النصر بتعويض أحمد موسى

نواف السالم (صدى):
ألزمت الفيفا نادي النصر بدفع 4 آلاف ريال للاعب النيجيري أحمد موسى حيث قبلت قرار غرفة تسوية المنازعات بقبول مطالب "موسى" جزئيًا.

وجاء في قرار "الفيفا" إلزام بدفع مبلغ 984.41 يورو كعقوبة تعاقدية على أن يتم رفض أي مطالبات أخرى للمدعي.

وألزمت النصر أيضًا بضرورة تقديم دليل على دفع المبلغ المستحق وفقًا للقرار الذي تم صدوره، وفي حالة عدم دفع المبلغ المستحق في غضون 45 يومًا سيتم توقيع عدد من العقوبات على النصر.

وتتضمن هذه العقوبات منع النصر من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى يتم دفع المبلغ المستحق ولاقصی مدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

 

النصر
الفيفا
مبالغ مالية
تسوية المنازعات
اللاعب أحمد موسى
عقوبة النصر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2503
منذ 4 ساعات
ههههههههههه -- متنازل عن خمسين مليون من اجل عيون ابو خرقه -- ويشتكيهم في الفيفا عشان 4000 ريال --هذي قويه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17853
منذ 4 ساعات
ممكن حساب البوفيه ما دفعوه .. عنه .. بيض مسلوق وجبنة سايلة وتونة .. وسن توب وبعض المشروبات الساخنة .
ابو يوسف
ابو يوسف عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
شكلهم نسوا يقولون لابو موسى يتنازل المبلغ هذا

كان همهم الخمسين مليون وتنازل عنها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو يوسف
ابو يوسف عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
شكلهم نسوا يقولون لابو موسى يتنازل المبلغ هذا

كان همهم الخمسين مليون وتنازل عنها

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 550
منذ ساعة
انصب خلق الله نادي ابو خرقه وجماهيره الله لايرفع لهم رايه في كرة القدم
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 435
منذ 40 دقيقة
الله يذكرك با الخير يا عموري
ابو يزيد
ابو يزيد عدد التعليقات : 1241
منذ 14 دقيقة
يا kkkk شر البليه مايضحك ادعي وما دعا المتعصبين الا في ضلال النصر ماقف لكم حتى يدخلكم العنايه المركزه من القهر,,,

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يا kkkk شر البليه مايضحك ادعي وما دعا المتعصبين الا في ضلال النصر ماقف لكم حتى يدخلكم العنايه المركزه من القهر,,,
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