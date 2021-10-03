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الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"

منذ 9 ساعات
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الحصيني يوضح متى يمكن ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف الباحث في الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني، عن موعد ارتداء ملابس الشتاء بشكل كامل.

وقال عبدالعزيز الحصيني خلال اتصال هاتفي بقناة الرسالة، إن فصل الشتاء يدخل فعليا بدخول المربعانية، لافتا:"قبل المربعانية بأسبوعين تبدأ الأجواء الباردة حتى في النهار".

وأشار:" من المتوقع من شهر ونصف إلى شهرين نرتدي الثياب الشتوية، وبالنسبة لاستعمال السخانات من الأسبوع القادم".

ووجه عبدالعزيز الحصيني، نصيحة للأشخاص الذين يخرجون للاستراحات والمسارح بعد الساعة العاشرة ليلا، قائلا:" يجب أن يكون معهم ثياب شتوية".

 

 

 

السخانات
فصل الشتاء
الاستراحات
الملابس الشتوية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135384
منذ 9 ساعات
شكراً لك على هاالمعلومات ، بارك الله فيك ..
عبدالله الخمعلي
عبدالله الخمعلي عدد التعليقات : 1
منذ ساعتين
آخر ماقاله الحصيني مضحك ان كان قاله .. او انه كلام للكاتب هداه الله تعالى
اهل المسارح يهدينا ويهديهم الله ..

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أحدث التعليقات

جاسم
الله يارب يزيده من فضله وكرمه ويرزقه من حيث لا يحتسب ويكثر من امثاله اللهم امين
المهم
تلفت الأنظار!!
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
سعووود
اجل تشيللو !!؟؟.. طيب خير

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