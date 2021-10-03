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خلافات تعيق تجديد عقد محترف النصر حمدالله

منذ 22 ساعة
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خلافات تعيق تجديد عقد محترف النصر حمدالله

نواف السالم (صدى):
ذكرت مصادر، أن هناك خلافات حول بنود العقد تعيق التجديد مع مهاجم فريق النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأوضحت المصادر، أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، تتجه لفتح موضوع تجديد عقد اللاعب المغربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستمر عقد حمدالله مع النصر حتى صيف عام 2022، لكنه يدخل في يناير المقبل، الفترة الحرة التي يسمح له خلالها بالتفاوض مع أي نادٍ آخر، فيما من المقرر أن تحسم الإدارة موقفها من التجديد من عدمه خلال الفترة المقبلة، قبل دخوله الفترة الحرة في يناير المقبل.

وأفادت المصادر، أنه تمت مناقشة موضوع تجديد عقد حمد الله قبل عدة أشهر، لكن كان هناك اختلاف حول عدد كبير من بنود العقد، لافتة إلى أن الإدارة تتجه لتقييم مستوى اللاعب خلال الفترة المقبلة، قبل أن تقدم عرضها الجديد، ولن تكون هناك زيادة في الراتب السنوي للاعب، الذي يتقاضى حوالي 22 مليون ريال، وفقًا لموقع "كوورة" .

النصر
دوري المحترفين
خلافات
محترف النصر
تعاقدات
عبدالرزاق حمدالله

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 13 ساعة
يخلونه يروح النصر بدونه افضل
ابو خرقة
ابو خرقة عدد التعليقات : 2963
منذ ساعة
اقوى رئيس مر على تاريخ النصر
حاكم الادارة والجمهور رجااااااله

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