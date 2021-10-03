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فيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يستقبل المعزين في وفاة ​الأميرة هلا

منذ يوم
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فيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يستقبل المعزين في وفاة ​الأميرة هلا

عادل الحربي (صدى):
استقبل الأمير متعب بن عبد الله وإخوانه، أمس الجمعة، عدد من الأمراء الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "صور آل سعود" توافد أمراء ومواطنين إلى مكان العزاء، حيث كان الأمير متعب في مقدمة مستقبليهم.

وظهر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز خلال تعازيه في الفقيدة الاميرة هلا، التي أعلن الديوان الملكي وفاتها يوم الخميس الماضي.

والأميرة هلا هي نجلة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله- من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز.

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الديوان الملكي: وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

الملك عبدالله
الديوان الملكي
متعب بن عبدالله
الاميرة هلا
الامير محمد بن عبدالرحمن

التعليقات

ماجد
ماجد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يرحمها ويرحم ابوها الملك عبدالله ويجعل مثواهم الجنة .
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135433
منذ يوم
الله يرحمها ويحسن عزاكم يا سمو الأمير .. آمين ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53916
منذ يوم
الله يرحمها و يغفر لها
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83234
منذ يوم
الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
hol
hol عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الله يرحمها ويرحم ابوها الملك عبدالله ويجعل مثواهم الجنة .
Mona
Mona عدد التعليقات : 6
منذ يوم
الله يرحمها ويغفر لها ويعفو عنها ويسكنها جنات الفردوس الاعلي
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 20
منذ يوم
الله يرحمها ويغفر لها ولابوها الملك عبدالله بن عبدالعزيز ابو متعب.
سارة
سارة عدد التعليقات : 80
منذ يوم
الله يرحمها ويرحم الي عقبها ويرحم والدينا يارب.
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1872
منذ 22 ساعة
الله يغفر لها ويرحمها
كلمات انسان ..
كلمات انسان .. عدد التعليقات : 3
منذ 21 ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وغفر الله لها وجعل الجنه دارها وعظم الله اجركم واسرتكم الكريمة ياسمو الأمير متعب بن عبدالله
كلمات انسان ..
كلمات انسان .. عدد التعليقات : 3
منذ 21 ساعة
أسأل الله العلي العظيم لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار وان يسكنها الفردوس الأعلى ولهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
سعيد كرامي
سعيد كرامي عدد التعليقات : 1
منذ 18 دقيقة
غفر الله لها واسكنها فسيح جناته وجعل الله قبرها روضة من رياض الجنان والهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحمد على هلاك الظالمين
القناص
ياويله من عذاب ربي اللهم احشره مع فرعون وعذبه عذابآشدديدا
سعيد كرامي
غفر الله لها واسكنها فسيح جناته وجعل الله قبرها روضة من رياض الجنان والهمكم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
ط 🍹🍹🍹
يا رجال انت من يوم الخطوبة اياها ومستواك مدحدر احمد ربك إللي نادي في مكانة نادي النصر قبل فيك ولا إنت مايقبل فيك نادي...
عندما يغيب المساء
الله المستعان

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