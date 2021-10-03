فيديو.. الأمير متعب بن عبد الله يستقبل المعزين في وفاة ​الأميرة هلا

عادل الحربي (صدى):
استقبل الأمير متعب بن عبد الله وإخوانه، أمس الجمعة، عدد من الأمراء الذين قدموا واجب العزاء في وفاة الأميرة هلا بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "صور آل سعود" توافد أمراء ومواطنين إلى مكان العزاء، حيث كان الأمير متعب في مقدمة مستقبليهم.
وظهر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز خلال تعازيه في الفقيدة الاميرة هلا، التي أعلن الديوان الملكي وفاتها يوم الخميس الماضي.
والأميرة هلا هي نجلة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله- من زوجته العنود بنت دحام البخيت الفايز.
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