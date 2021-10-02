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فيديو.. مواطنات يدخلن عالم سباقات "الدريفت"

منذ ساعة
1198
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فيديو.. مواطنات يدخلن عالم سباقات "الدريفت"

عادل الحربي (صدى):
روت مجموعة من الفتيات تجربتهن مع هواية "الدريفت" أو "دراج ريس"، وذلك بعد توفير بيئة آمنة وملائمة لممارستها بالمملكة.

وقالت إحداهن، إن الحماس والمنافسات الثنائية شجعتها على ممارسة "الدريفت"، لافتةً إلى أنها كانت متوترة في البداية فقط، ثم عاشت عالمًا آخر -على حد قولها-.

وأوضحت أخرى أنها دخلت إلى هذا عالم عن طريق شقيقها الذي يهوى السيارات، وتعمقت فيها وأصبحت من خلالها تخرج الطائقة الزائدة في جسدها.

وأضافت إحدى ممارسات الهواية: "حلو يكون الإنسان عنده هواية يستمتع فيها، والدريفت مختلف تماما عن أي هواية أو رياضة أخرى ويعطيك شعور جميل"، معربة عن سعادتها بإقبال الفتيات على تلك الهواية التي كانت تقتصر فقط على الشباب.

السيارات
الدريفت
سباق السيارات
دراج ريس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135379
منذ ساعة
المسأله تطورت واجد ..

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أحدث التعليقات

كلمات انسان ..
أسأل الله العلي العظيم لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار وان يسكنها الفردوس الأعلى ولهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
Uy
بس تراها رهيبه تذكرون وهي تمس ناصر القصبي ع الطاوله تبي تنقص المصاريف هااااه هههههههههههه
كلمات انسان ..
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وغفر الله لها وجعل الجنه دارها وعظم الله اجركم واسرتكم الكريمة ياسمو...
بلبل البحر
هذا استعباد
حمدي
صراحه ماينلام الهندي جتني ريحه شخان مع ريحة شمس وانا اقراء العنوان.

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