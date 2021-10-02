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فيديو.. مرض غامض يدفع مواطنة للإبحار في الدراسات العليا بحثًا عن علاج

منذ ساعة
1244
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فيديو.. مرض غامض يدفع مواطنة للإبحار في الدراسات العليا بحثًا عن علاج

عادل الحربي (صدى):
روت المواطنة سمر مدخلي، تفاصيل إصابتها بمرض الذئبة الحمراء، وهو مرض مناعي لا زال غامضًا وعلاجه لا يزال طور الدراسة والبحث.

وأوضحت سمر المبتعثة بالولايات المتحدة، أنها علمت بإصابتها بهذا المرض قبيل الابتعاث، مشيرة إلى أنها كان أمامها خيارين، إما الاستسلام أو المقاومة.

وقررت سمر المقاومة عن طريق الابتعاث، للحصول على الدراسات العليا في علوم الأمراض والمناعة، بحثا عن علاج لمرض الذئبة الحمراء.

وتقول سمر: "بعد إصابتي بأي مضاعفات، أو إخباري بأي أخبار صحية سيئة بتحطم في البداية ثم أصبح أكثر إصرارا للبحث عن علاج للمرض".

الابتعاث
الولايات المتحدة
الذئبة الحمراء
مرض مناعي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17838
منذ ساعة
خذي وقتك
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135379
منذ ساعة
الله يشفيها ويعينها على ماهي ناوية عليه من خير ..

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أحدث التعليقات

كلمات انسان ..
أسأل الله العلي العظيم لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار وان يسكنها الفردوس الأعلى ولهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
Uy
بس تراها رهيبه تذكرون وهي تمس ناصر القصبي ع الطاوله تبي تنقص المصاريف هااااه هههههههههههه
كلمات انسان ..
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله رحمة واسعة واسكنها فسيح جناته وغفر الله لها وجعل الجنه دارها وعظم الله اجركم واسرتكم الكريمة ياسمو...
بلبل البحر
هذا استعباد
حمدي
صراحه ماينلام الهندي جتني ريحه شخان مع ريحة شمس وانا اقراء العنوان.

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