فيديو.. مرض غامض يدفع مواطنة للإبحار في الدراسات العليا بحثًا عن علاج

عادل الحربي (صدى):
روت المواطنة سمر مدخلي، تفاصيل إصابتها بمرض الذئبة الحمراء، وهو مرض مناعي لا زال غامضًا وعلاجه لا يزال طور الدراسة والبحث.
وأوضحت سمر المبتعثة بالولايات المتحدة، أنها علمت بإصابتها بهذا المرض قبيل الابتعاث، مشيرة إلى أنها كان أمامها خيارين، إما الاستسلام أو المقاومة.
وقررت سمر المقاومة عن طريق الابتعاث، للحصول على الدراسات العليا في علوم الأمراض والمناعة، بحثا عن علاج لمرض الذئبة الحمراء.
وتقول سمر: "بعد إصابتي بأي مضاعفات، أو إخباري بأي أخبار صحية سيئة بتحطم في البداية ثم أصبح أكثر إصرارا للبحث عن علاج للمرض".