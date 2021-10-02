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العروس ما سلمت منه

منذ 6 ساعات
1236
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 135375
منذ 12 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
يا فهد: نريد تقليد ميسي في فنياته ومراوغاته وتسديداته ..
أبو كنان
المدرب القوي هو من يقدر الجماهير ويحترق من الداخل لأخطاء الفريق شكرا يا كونترا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ فور إفر ، معاك حق وكلامك عين العقل ، لاهنت ..

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