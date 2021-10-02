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تصرف مثير للجدل داخل المطار
منذ 12 ساعة
1514
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 135384
منذ ساعة
ليت من يتوطى بطن هاالدباء المخيس يعرفه بقيمة نفسه واستهتاره بممتلكات الناس ..
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أحدث التعليقات
جاسم
الله يارب يزيده من فضله وكرمه ويرزقه من حيث لا يحتسب ويكثر من امثاله اللهم امين
المهم
تلفت الأنظار!!
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال
غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا
سعووود
اجل تشيللو !!؟؟.. طيب خير
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