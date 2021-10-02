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ترامب يحاول إعادة حسابه بـ "تويتر"

منذ ساعة
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ترامب يحاول إعادة حسابه بـ "تويتر"

واشنطن (صدى):
لا زال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحاول إعادة حسابه المحذوف بتويتر، حيث طلب من قاض اتحادي في فلوريدا، مطالبة تويتر بإعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بعد أن حذفته الشركة في يناير، بسبب ما وصفته بمخاوف من التحريض على العنف.

وقدم دونالد ترامب التماسا ضد "تويتر" قائلا: " إن أعضاء في الكونغرس أجبروا الشركة على تعليق حسابه".

وكانت منصة تويتر قد حجبت حسابات ترامب بعد واقعة هجوم مجموعة من أنصاره مبنى الكونجرس "الكابيتول" في أعمال شغب دامية، بعد كلمة له كرر من خلالها أن خسارته في الانتخابات كانت بسبب تزوير واسع النطاق.

تويتر
أمريكا
الكونجرس
دونالد ترامب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17824
منذ 53 دقيقة
متخوف من عدم تلبية ترامب دعوتي له للغداء في جدة على وجبة دجاج بلدي 🐔 في المملكة العربية السعودية جدة - بهو السكن النموذجي لأعضاء هيئة التدريس ابتهاجاً بمناسبة انتهاء فترة عمله في البيت الأبيض

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ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
يا فهد: نريد تقليد ميسي في فنياته ومراوغاته وتسديداته ..
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المدرب القوي هو من يقدر الجماهير ويحترق من الداخل لأخطاء الفريق شكرا يا كونترا
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