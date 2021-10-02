ترامب يحاول إعادة حسابه بـ "تويتر"

واشنطن (صدى):
لا زال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يحاول إعادة حسابه المحذوف بتويتر، حيث طلب من قاض اتحادي في فلوريدا، مطالبة تويتر بإعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير بعد أن حذفته الشركة في يناير، بسبب ما وصفته بمخاوف من التحريض على العنف.
وقدم دونالد ترامب التماسا ضد "تويتر" قائلا: " إن أعضاء في الكونغرس أجبروا الشركة على تعليق حسابه".
وكانت منصة تويتر قد حجبت حسابات ترامب بعد واقعة هجوم مجموعة من أنصاره مبنى الكونجرس "الكابيتول" في أعمال شغب دامية، بعد كلمة له كرر من خلالها أن خسارته في الانتخابات كانت بسبب تزوير واسع النطاق.