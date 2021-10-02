الإعفاء من رسوم رخص الشاحنات حال التقدم للحصول على ترخيص نشاط

عادل الحربي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للنقل، أن موافقة مجلس الوزراء بخصوص توصيات اللجنة المشكلة لمكافحة ظاهرة التستر حيال شاحنات النقل على الطرق، تتضمن عددا من المبادرات لتصحيح أوضاع الأفراد والمنشآت في نشاط النقل البري ومكافحة ظاهرة التستر فيه.
وتتيح هذه المبادرات الفرصة للأفراد والمنشآت الذين يملكون عدد مركبات أعلى من الحد المسموح لهم نظامًا، من تصحيح أوضاعهم والتقدم بالحصول على ترخيص نشاط نقل البضائع على الطرق البرية مقابل إعفائهم من رسوم إصدار رخص سير نقل عام ورسوم إصدار اللوحات.
كذلك عدم ربط عملية إصدار التراخيص أو بطاقات التشغيل أو إصدار الخطابات بسداد المخالفات المتعلقة بهم والتي جرى إصدارها من قبل الهيئة العامة للنقل، وسيبدأُ تطبيق القرار بعد مضي 90 يوما من الموافقة عليه لقصر التعاقد في نشاط النقل على الطرق على الناقلين الحاصلين على ترخيص من الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة النقل المعتمدة من الهيئة لكل رحلة.
وأوضحت أنه حفاظًا على حقوق الأطراف سيُمنع دخول المركبات للمنافذ الجمركية أو الخروج منها أو للمناطق التي تشرف عليها الجهات الحكومية، مالم تكن البضائع والشحنات المنقولة عائدة لمالكها نفسه.
وسيشترط الحصول على البطاقة المهنية من الهيئة العامة للنقل عند تجديد أو تعديل مهنة المقيم إلى مهنة "سائق نقل ثقيل".
اقرأ أيضا