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شاهد.. فريق سعودي يعزل جسيمات فيروس كورونا من المرضى

منذ ساعتين
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شاهد.. فريق سعودي يعزل جسيمات فيروس كورونا من المرضى

الرياض (صدى):
تمكن فريق سعودي من عزل جسيمات فيروس كورونا من مرضى الحالات الحرجة بسبب ارتفاع حالات الوفاة الخاصة بهذه الفئة من المصابين.

ومن جانبه، قال الدكتور فيصل الزهران: "منذ اندلاع الجائحة تركزت جهود العلماء حول 3 محاور رئيسية الجزء الأول متعلق بتشخيص المرض والتحدي الآخر متعلق بحماية المجتمع فتم اكتشاف اللقاحات الذي تمت في وقت تاريخي وقياسي".

وأضاف: "تبقى التحدي الأخير المتعلق بعلاج الحالات الحرجة والشديدة وشكلنا فريق من خلال فريقنا بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدراسة هذه الجزئيات في هؤلاء المرضى بالتحديد"، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وتابع: "قمنا بتحليلها والتعرف على المواد الموجودة في هذه الجزئيات الصغيرة.. هذه الجزئيات حجمها بحجم النانو فهى متناهية في الصغر ولا يرى بالعين المجردة فكان يعتقد في بداية الجائحة انها الفيروس وهذا خطأ وهناك لقاحات تطور حاليًا باستخدام هذه التقنية".

وفيما يتعلق بالتركيز على الحالات الحرجة، استكمل "الدكتور فيصل" حديثه: "ركزنا على الحالات الحرجة لأنها هى التي تشكل مشكلة لأننا اقتربنا من 5 مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا وهو الأمر الذي دعانا للتركيز على هذه الفئة بالتحديد".

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فريق سعودي
اللقاحات
فريق بحثي
الوفاة
الحالات الحرجة
جسيمات فيروس كورونا
الجائحة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17820
منذ دقيقتين
هذول طلاب وتلاميذ د محمد ماجد بخش.. الله يعينكم عليهم وهذا أحدهم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
يا فهد: نريد تقليد ميسي في فنياته ومراوغاته وتسديداته ..
أبو كنان
المدرب القوي هو من يقدر الجماهير ويحترق من الداخل لأخطاء الفريق شكرا يا كونترا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ فور إفر ، معاك حق وكلامك عين العقل ، لاهنت ..

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