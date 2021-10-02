نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قصة مواطنة فتحت مشروعها الخاص بأدوات منزلية من بيتها "فيديو" 

منذ 3 ساعات
1473
1
قصة مواطنة فتحت مشروعها الخاص بأدوات منزلية من بيتها "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
ضربت فتاة أروع الأمثلة في الطموح ولم تنتظر فرصة توفر رأس المال بل انطلقت بما تملكه من بعض الأواني المنزلية.

وبدأت الفتاة مشروعها الخاص بأدوات منزلية من شقتها، حيث قالت الفتاة إنها أصيبت بالصدمة بعد معرفتها أنها تحتاج أجهزة خاصة بالمطاعم، وفق برنامج "في أسبوع".

وأشارت إلى  أنها لم تكن تملك رأس مال كبير لشراء أجهزة مطاعم وخاصة أن سعرها مرتفع واستخدمت الأشياء التي لديها.

وأوضحت أنها أحضرت المطبخ والفرن والأواني من منزلها، لافتة إلى تلقيها دعم من كثير من الشركات بتوفير أجهزة المطعم لها.

 

مطعم
مشروع
الشركات
رأس مال
أجهزة منزلية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17824
منذ 56 دقيقة
الله يكون في عون كل من هي في مثل حالك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
أبو كنان
يا فهد: نريد تقليد ميسي في فنياته ومراوغاته وتسديداته ..
أبو كنان
المدرب القوي هو من يقدر الجماهير ويحترق من الداخل لأخطاء الفريق شكرا يا كونترا
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الأخ فور إفر ، معاك حق وكلامك عين العقل ، لاهنت ..

أخر الأخبار

فيديو.. مرض غامض يدفع مواطنة للإبحار في الدراسات العليا بحثًا عن علاج
فيديو.. مرض غامض يدفع مواطنة للإبحار في الدراسات العليا بحثًا عن علاج
منذ 6 دقائق 1052
صور.. لحظة توقيع تركي آل الشيخ لروايته الأولى
صور.. لحظة توقيع تركي آل الشيخ لروايته الأولى
منذ 40 دقيقة 177
فيديو..أمير المدينة المنورة يعزي أسر المتوفين في حادث طريق علي بن أبي طالب
فيديو..أمير المدينة المنورة يعزي أسر المتوفين في حادث طريق علي بن أبي طالب
منذ 47 دقيقة 1265
الأهلي يحسم موقفه من إقالة "هاسي"
الأهلي يحسم موقفه من إقالة "هاسي"
منذ 56 دقيقة 1370
طفلتان تعيشان مع جثة أمهما: "والدتنا نائمة"
طفلتان تعيشان مع جثة أمهما: "والدتنا نائمة"
منذ ساعة 458
ترامب يحاول إعادة حسابه بـ "تويتر"
ترامب يحاول إعادة حسابه بـ "تويتر"
منذ ساعة 1226
الإعفاء من رسوم رخص الشاحنات حال التقدم للحصول على ترخيص نشاط
الإعفاء من رسوم رخص الشاحنات حال التقدم للحصول على ترخيص نشاط
منذ ساعة 1253
لاعبو المنتخب يستأنفون تدريباتهم بمعسكر جدة
لاعبو المنتخب يستأنفون تدريباتهم بمعسكر جدة
منذ ساعتين 1222
مدرب النصر الجديد يطلب تأمين لقاء تجريبي خلال فترة التوقف الدولي
مدرب النصر الجديد يطلب تأمين لقاء تجريبي خلال فترة التوقف الدولي
منذ ساعتين 1383
العويس يثير قلق الأهلاوية بعد سقوطه أرضا أمام الاتحاد 
العويس يثير قلق الأهلاوية بعد سقوطه أرضا أمام الاتحاد 
منذ ساعتين 1970