قصة مواطنة فتحت مشروعها الخاص بأدوات منزلية من بيتها "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
ضربت فتاة أروع الأمثلة في الطموح ولم تنتظر فرصة توفر رأس المال بل انطلقت بما تملكه من بعض الأواني المنزلية.
وبدأت الفتاة مشروعها الخاص بأدوات منزلية من شقتها، حيث قالت الفتاة إنها أصيبت بالصدمة بعد معرفتها أنها تحتاج أجهزة خاصة بالمطاعم، وفق برنامج "في أسبوع".
وأشارت إلى أنها لم تكن تملك رأس مال كبير لشراء أجهزة مطاعم وخاصة أن سعرها مرتفع واستخدمت الأشياء التي لديها.
وأوضحت أنها أحضرت المطبخ والفرن والأواني من منزلها، لافتة إلى تلقيها دعم من كثير من الشركات بتوفير أجهزة المطعم لها.