الفيفا يلزم النصر بتعويض أحمد موسى

نواف السالم (صدى):
ألزمت الفيفا نادي النصر بدفع 4 آلاف ريال للاعب النيجيري أحمد موسى حيث قبلت قرار غرفة تسوية المنازعات بقبول مطالب "موسى" جزئيًا.
وجاء في قرار "الفيفا" إلزام بدفع مبلغ 984.41 يورو كعقوبة تعاقدية على أن يتم رفض أي مطالبات أخرى للمدعي.
وألزمت النصر أيضًا بضرورة تقديم دليل على دفع المبلغ المستحق وفقًا للقرار الذي تم صدوره، وفي حالة عدم دفع المبلغ المستحق في غضون 45 يومًا سيتم توقيع عدد من العقوبات على النصر.
وتتضمن هذه العقوبات منع النصر من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى يتم دفع المبلغ المستحق ولاقصی مدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.