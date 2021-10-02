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الفيفا يلزم النصر بتعويض أحمد موسى

منذ 7 ساعات
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الفيفا يلزم النصر بتعويض أحمد موسى

نواف السالم (صدى):
ألزمت الفيفا نادي النصر بدفع 4 آلاف ريال للاعب النيجيري أحمد موسى حيث قبلت قرار غرفة تسوية المنازعات بقبول مطالب "موسى" جزئيًا.

وجاء في قرار "الفيفا" إلزام بدفع مبلغ 984.41 يورو كعقوبة تعاقدية على أن يتم رفض أي مطالبات أخرى للمدعي.

وألزمت النصر أيضًا بضرورة تقديم دليل على دفع المبلغ المستحق وفقًا للقرار الذي تم صدوره، وفي حالة عدم دفع المبلغ المستحق في غضون 45 يومًا سيتم توقيع عدد من العقوبات على النصر.

وتتضمن هذه العقوبات منع النصر من تسجيل أي لاعبين جدد سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى يتم دفع المبلغ المستحق ولاقصی مدة ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية.

 

النصر
الفيفا
مبالغ مالية
تسوية المنازعات
اللاعب أحمد موسى
عقوبة النصر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2503
منذ ساعة
ههههههههههه -- متنازل عن خمسين مليون من اجل عيون ابو خرقه -- ويشتكيهم في الفيفا عشان 4000 ريال --هذي قويه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17857
منذ ساعة
ممكن حساب البوفيه ما دفعوه .. عنه .. بيض مسلوق وجبنة سايلة وتونة .. وسن توب وبعض المشروبات الساخنة .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شرهم ومجططاتهم الجهنميه .. آمين .. .. يسعون جاهدين للسيطره على ممتلكات الشعوب وإخضاعهم تحت سيطرتهم وهيمنتهم اليهودييه .. .. والضعيف يبقى...
ابو مشاري
اللهم ردنا إليك ردًا جميلًا ، زمن عجيب وعالم اصبح بجح بكل المقاييس , نسأل الله السلامة , محتوى تافه لا خُلق ولا اخلاق...
د محمد ماجد بخش
يا حستي يا خراشي يا دهوتي يا لهوتي وبعدهالك بقى .. !! مفيش جواز ولا راجل عند أم زعبل
يوسف العسيس
وما خفي كان اعظم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من من شرورهم
د محمد ماجد بخش
مغفلة حمقاء جاهلة رعناء

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